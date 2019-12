Uttagen i Tre Kronor på nytt – så skiljer sig Bromés roll från Örebro Hockey: ”Inte samma som jag har hemma”

Mathias Bromé satt själv och följde förbundskaptenen Johan Garpenlövs presskonferens på måndagen, där truppen till Channel One cup i Moskva presenterades.

– Det känns roligt. Det är ett mål man har att vara med och spela där så det är kul att bli uttagen, säger Bromé.

Uttagen till båda turneringarna så här långt. Börjar du känna dig given?

– Nej, absolut inte. Det gör jag verkligen inte. Det är många bra spelare som är med så när man väl får chansen så är det bara att köra.

Flera nya namn har tillkommit i truppen jämfört med Karjala cup men Mathias Bromé är alltjämt kvar. Så här säger Garpenlöv om Örebroforwarden:

– Han har en offensiv roll i Örebro, en lite gubben i lådan-roll. Han producerar bra där men hos oss har han en lite mer tillbakadragen roll. Vi får se var det slutar hos oss men det är en spelare som klarar av att hantera det fysiska spelet och vill spela på insidan. Han visar lite känslor och driver sig själv hårt både på träning och på match, säger Garpenlöv på presskonferensen.

En beskrivning som Bromé själv känner igen sig i.

– I Örebro har jag en mer offensiv roll och ska bidra mycket. Sedan är det klart att jag ska bidra i landslaget också men jag har inte samma roll där som jag har hemma. Jag tar den roll jag får och gör det bästa av den speltiden jag får, säger Bromé.

Tre Kronor inleder med match mot värdnationen Ryssland på torsdag nästa vecka innan Finland och Tjeckien står för motståndet lördag och söndag. Två dagar senare, på tisdagen, spelar Örebro hemmamatch mot Leksand så det är ett tajt schema som stundar för Bromé.

– Äsch, man är ju van med lite flygstrul med Örebro, säger Bromé och skrattar.

– Nej, men vad fan. Det är ingenting som påverkar. Jag ser det bara som en fantastisk möjlighet att få spela.

Avfärd till Ryssland sker på måndag nästa vecka men först två avslutande matcher med Örebro innan uppehållet. Båda i Småland, Växjö på torsdag och Oskarshamn på lördag.

Där är det meningen att Örebro ska studsa tillbaka efter en svagare insats mot Djurgården i lördags där det blev förlust, 2–5.

– Vi kom inte ut som vi har sagt att vi ska göra och vi var väl inte riktigt på tårna. Jag tycker Djurgården var bättre och vann välförtjänt. Vi var inte på hugget som vi brukar. Sedan är det inte kul att det ser ut så på hemmaplan. Samtidigt, som jag sa i någon annan intervju, så kommer vi inte vinna 53 matcher i rad. Man kommer få förluster. Nu handlar det om hur vi agerar och tar oss an de utmaningar som kommer. Viktigast nu är hur vi agerar mot Växjö på torsdag, säger Bromé.

Tre Kronors trupp

Målvakter: Lars Johansson, Moskva. Adam Reideborn, Kazan.

Backar: Calle Andersson, Bern. Mikael Vikstrand, Kazan. Klas Dahlbeck, CSKA Moskva. Simon Bertilsson, Sotji. Niklas Hansson, Rögle. Emil Johansson, HV71. Henrik Tömmernes, Geneve. Viktor Lööv, Jokerit.

Forwards: Michael Lindqvist, Färjestad. Linus Johansson, do. Mathias Bromé, Örebro. Fredrik Händemark, Malmö. Emil Sylvegård, do. Daniel Brodin, Fribourg. Dennis Rasmussen, Metallurg Magnitogorsk. André Pettersson, Dynamo Moskva. Magnus Pääjärvi, Lokomotiv Jaroslavl. Malte Strömwall, Sotji. Markus Ljungh, Admiral Vladivostok. Leon Bristedt, Rögle. Daniel Zaar, do. Gustav Rydahl, do.