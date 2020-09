Utvisning, självmål och förlust – blytung kväll för ÖSK mot Mjällby

Efter en stark start av ÖSK i den första halvleken när ett par Nahir Besara-skott som kunde ha resulterat i ett tidigt mål för gästerna brottade sig Mjällby sig in i matchen.

Anförda av tunga och hårt jobbande anfallsduon Viktor Bergström och Moses Ogbu tog hemmalaget över med hjälp av långa inspel från kanterna, hörnor och Ogbus långa inkast.

Halvlekens bästa läge kom när ÖSK-backen Michael Almebäck räddade på mållinjen i ett läge där de flesta undrade hur det gick till när det inte blev mål.

Nästa smäll åkte ÖSK på när vänsteryttern Jake Larsson fick en smäll i huvudet vid en av Mjällbys hörnor. Larsson fick vård utanför planen men det stod snart klart att han var tvungen att byta. Dennis Collander ersatte.

Känslan under pausvilan var att ÖSK skulle få problem att stå emot. Den känslan visade sig stämma när Mjällby tog ledningen redan efter ett par minuter av andra halvlek.

Mjällby slog ett inlägg från höger som gick förbi Oscar Jansson som föll i försöket att nå bollen. Kadir Hodzic som var ensam till vänster i straffområdet avvaktade tre små studsar innan han tryckte till. Bollen tar på Johan Mårtensson och in bakom Oscar Jansson som aldrig hann i ordning efter det första inlägget, men trots touchen på Mårtensson är det Hodzic som tilldelas målet.

ÖSK försökte sedan utan att skapa några större målchanser att få grepp om Mjällby. Men läget gick från dåligt till uselt när Johan Mårtensson kom snett in i en tackling på Moses Ogbu och drog på sig sin andra varning i69:e minuten.

ÖSK tryckte ändå på i en desperat jakt på kvittering där Axel Kjäll kastade in Erik Björndahl och spelade med två anfallare. Björndahl kom in och skiftade maktbalansen i luftspelet men varken hans eller Andreas Skovgaards nickförsök i slutet av matchen fick utdelning.

Allra närmast var istället högerbacken Hussein Ali som träffade ribban med ett mäktigt långskott. Men bollen studsade åt fel håll för ÖSK den här kvällen.

Dagens tysta minut

Inför matchen hölls en tyst minut för den före detta ordföranden i Svenska fotbollförbundet, Lars-Åke Lagrell som avled under måndagen. Lagrell är en kontroversiell person i ÖSK-historien eftersom han var ordförande i SvFF när ÖSK tvångsdegraderades till superettan 2004 där klubben bedömdes inte ha klarat kraven för elitlicensen under en utdragen process under vintern.

Lars-Åke Lagrell blev 80 år gammal.