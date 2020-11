V: Minska klyftorna för att få bukt med kriminaliteten

Nyligen drabbades Örebro av ytterligare en skottlossning och vi nåddes ännu en gång av rubriker om gängkriminalitet och knarkuppgörelser. Politiker från alla tog återigen tillfället i akt att överrösta varandra med förslag på hårdare straff, fler poliser, övervakning och visitationszoner. Jag fördömer såklart dessa brott å det grövsta, det dödliga våldet måste upphöra. Vänsterpartiet vill dock, till skillnad mot övriga partier, gå till botten med de problem som göder kriminalitet och våld. Att minska de ökande klyftorna i samhället är nyckeln.

Under de senaste decennierna så har de stora politiska satsningarna handlat om att ta bort skatter och gynna de rika, samtidigt som de som befinner sig på andra sidan av skalan har fått det mycket tuffare.

Jag skulle vilja backa bandet. För 20–25 år sedan så var dessa rubriker inte lika vanliga. Nej, jag tänker inte börja tala om att det var bättre förr. Men vi ser tydligt hur klyftorna i samhället har ökat jämfört med 20 år sedan, den rådande politiken både nationellt och lokalt visar få tendenser på att hejda denna ökning. Under de senaste decennierna så har de stora politiska satsningarna handlat om att ta bort skatter och gynna de rika, samtidigt som de som befinner sig på andra sidan av skalan har fått det mycket tuffare. Försäkringskassan tvingas jaga de sjuka när sjukskrivningarna ska minska, människor i ekonomiskt trångmål får lägga enormt mycket tid på skriftliga redogörelser för att få tillgång till försörjningsstöd och lönerna i Sverige inte har följt med i kostnadsökningarna. Med andra ord så har det blivit än svårare för de som redan har det svårt.

När klyftorna i samhället ökar så ökar även kriminaliteten. Länder med utbredd fattigdom har även en högre kriminalitet. Fattigdom och växande klyftor är därför något som styrande partier i Örebro borde prioritera högre. Det förvånar mig att styret så lättvindigt stämmer in i kören som skriker om hårdare tag. Det kanske kan släcka en brand, men det tar inte bort bränslet som bränderna uppstår ur. Vore det inte mer intressant att ta sig an roten till problemet? För om vi vill göra något åt kriminaliteten på riktigt så måste vi ta oss an hela kedjan av problem.

Polisen och rättsväsendet är viktiga delar av ett fungerande samhälle, även de skulle få bättre förutsättningar att göra ett bra jobb om antalet brott minskade kraftigt.

Vi måste säkerställa att det finns pengar till förskolorna så att de kan fånga upp barnen som har det svårt och hjälpa föräldrarna. Barnen måste få stöd och hjälp som de behöver för att kunna utvecklas och växa upp till medborgare som känner sig delaktiga i samhället. Skolorna måste ha ett elevhälsoteam som stöttar upp elever, lärare som har tid att höra och se eleverna, fritidspedagoger som kan finnas där på riktigt. Alla delar skapar ett skyddsnät och bidrar till att bygga trygga barn.

Vi måste se till att ha en arbetsförmedling med resurser för att på riktigt stötta arbetssökande. Anser politikerna att Arbetsförmedlingen behöver bli mer effektiv, se då till att arbeta med det i stället för att slå sönder verksamheten och förvänta er att det ska leda till något positivt. Polisen och rättsväsendet är viktiga delar av ett fungerande samhälle, även de skulle få bättre förutsättningar att göra ett bra jobb om antalet brott minskade kraftigt. Återigen handlar det om att ta bort bränslet om vi vill ha verklig förändring.

I andra änden så är våra fängelser fullare än någonsin. Men sen då, vad kommer härnäst? Jo, människor trycks in i fängelser runt om i landet där de intagna i dag sover på madrasser på golvet för att fängelserna är överfulla. Vi har en Kriminalvård som inte får de extraresurser de behöver för att arbeta med internerna. Vi skapar en plats där människor, istället för att rehabiliteras och komma ut med bättre förutsättningar, förvaras under månader och år. De har inte en chans att komma ”Bättre ut” för att använda Kriminalvårdens eget motto. Istället gör vi så att dessa människor har sämre förutsättningar för ett liv bortom kriminalitet.

Min fråga blir då: Vad är meningen med att döma någon till fängelse? Att hålla en farlig människa bort från gatan kan vara nödvändigt men om hen i slutändan kommer ut som en farligare person, vad har vi då uppnått?

Vi behöver sluta sänka skatterna för de rika och börja satsa pengarna där de behövs. Vi behöver stärka välfärden för att se till att alla pedagoger, fritidsassistenter, barnskötare och kuratorer kan få göra sitt arbete. Vi måste se till att Kriminalvården får mer utrymme att rehabilitera kriminella i stället för att endast vara fängelsevakter. Vi måste skapa ett mer jämlikt samhälle, för vi vet att det är först då som vi på riktigt kan ta itu med kriminaliteten.

Dags att sluta lappa och laga – dags att stärka välfärden för att få bukt med kriminaliteten på riktigt.

Martha Wicklund

oppositionsråd Vänsterpartiet Örebro