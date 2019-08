V5 på Örebro-travet torsdag 29 augusti

Tummen upp: Moratai Degato tog årets första seger och levde upp till sin fina stamtavla. Duktige Fredrik Claesson tog inga fångar med fyraåringen utan sände resolut fram honom till dödens. Det gick 1.15 första varvet, det räckte med 1.16,4 sista rundan men sättet Maharajah-avkomman gick undan på sätter vi stora plus för det här var inte sista årssegern!

Tummen ner: Att spela Mr Jalla Jalla till 32 för tian efter hans dåliga värmning var svagt av lirarna. Hästen felade i sista sväng, galoppen kom inte som någon överraskning direkt…

Vann med sin passhäst: Gjorde Svante Båths dotter Kim Moberg när hon vann med Coffie U.N.G. som trots att han fick göra jobbet själv i spåren kunde nosa ut ledande Busy Doin´Nothing. Man märkte på Moberg efter triumfen att hon verkligen gillar sexåringen som stred tappert trots att han inte har den bästa tekniken.

Inte ens nära: Att torska var miljonären Vacqueyras som trots dubbla tillägg tidigt satt i ledningen. Tioåringen var aldrig i förlustfara och tränaren Thomas Åhlund hade en behaglig åktur bakom gamlingen.

Lirarna hade koll: Amber Brick gav bara drygt fyra gånger pengarna när hon tog sin första seger i karriären i 74:e starten. Anna Ekholm spårade hela vägen med stoet i ett blekt montélopp.

Vann med gott om sparat: Gjorde fine Rodick Broline i V5-inledningen, som fick öppna 1.09,5 första halvvarvet för att nå spets från spår sju bakom startbilen. Per Nilsson körde 1.13,5 sista halvvarvet och segern blev enkel före hemmahästen Ridgehead Karsima, sexåringen hade tussarna i öronen oryckta och duger i klart bättre sammanhang än breddlopp!

Värt att notera: I veckan kom nyheten om att Örebrotravets Lars Friberg avvecklar sin verksamhet. Friberg har haft ett mindre stall, de senaste säsongerna har Mind Your Face varit stallets stjärna. Örebrotravet blir en profil fattigare, när man surrade med Friberg satt det aldrig fast och minuterna sprang iväg. Diskussionsämnena var många och väldigt breda!

Citatet: ”Hon är duktig och har haft mycket otur under sin karriär”

(Rolig kommentar från delägaren till Amber Brick som i sin 74:e start tog karriärens första seger)

Resultat V5

Lopp 3

V5-1. Auto. 2100: 1 Mill Zo - Söderström C 00704 13,7a 2 Mr Jalla Jalla - Gustafsson T J 8d300 14,9a 3 Myrsjös Zorro - Andersson A 7047d 14,9a 4 My Open Art - Sedström A 37057 14,9a 5 Scot Launcher - Sedström J d0087 13,5a 6 Jasmine Coger - Gustafsson S 00060 13,0a 7 Superman Tour - Nilsson K L 80060 12,3a 8 Rodick Broline - Nilsson P 50100 12,9a 9 Keep it Launcher - Sedström L 47000 12,9a 10 Iggi - Karlsson A I 07607 14,0a 11 Unique Amok - Svensson S 03000 12,7a 12 Ridgehead Karisma - Modig T 05002 13,3a

Lopp 4

V5-2. Auto. 1609: 1 Downton Abbey C.G. - Jonsson E 560k7 16,3a 2 Shyvana - Riesterer I 10500 15,0a 3 Taste of Legend - Magnusson E d753d 15,2a 4 Regalo - Karlsson M 00dkk 17,8a 5 Kensington Glide - Odder H 58k07 15,5a 6 Helix Rick - Lindblom C P 50050 13,6a 7 Win it Launcher - Moberg K 76477 16,2a 8 Bebop's Tuva Lee - Svedlund L L 3285d 14,9a 9 Baron T.C. - Lind J d0500 15,5a 10 Notera - Molin A 2d080 16,7a 11 Episod - Smith J 04368 15,1a

Lopp 5

V5-3. Auto. 2100: 1 Matrix Again - Andersson M L 54300 15,1a 2 Mellby Devil - Svensson S 48680 14,4a 3 Classic Joy - Fromell T 66000 14,4a 4 Absolute Speed - Henriksson J 40080 16,5a 5 Elvy Palema - Modig T 43000 15,0a 6 Bertil K. - Erixon L 8d54d 15,3a 7 Bäckdalens Star - Hedblom S 5650d 14,7a 8 Edwin Henna - Andersson A 01600 15,3a 9 Campell J.P. - Karlsson A I 48325 14,7a 10 Quite Solo - Johansson H E 00030 15,1a 11 Spero Vincere - Engblom P 00700 14,2a 12 Morotai Degato - Claesson F 40006 14,6a

Lopp 6

V5-4 V4-1. Auto. 2100: 1 Iris Iris - Stjern J 06667 13,5a 2 Tire Bouchon - Söderström C 05000 12,7a 3 Hunter Mahan - Andersson A 45576 13,6a 4 Cessna S.S. - Svantesson P-O 60065 12,4a 5 Guiseppe Boko - Modig T 63000 13,2a 6 Fairyman - Hultman M 6d060 12,6a 7 Viktor på Knecken - Nyberg M 00387 13,0a 8 Je Reve d'Amour - Söderberg F 04304 13,1a 9 Saint Gerda - Karlsson A I 60300 12,7a 10 Blabar - Wineryd R 77305 13,0a 11 Lady Palema - Svensson L 40056 10,7a 12 Valnes Doris - Karlsson M S 06240 13,0a

Lopp 7

V5-5 V4-2. Auto. 2100: 1 Free to Party - Svensson S 0200d 13,7a 2 Journey - Sedström L 00008 12,7a 3 Forever Miracle - Rudqvist H 71050 12,6a 4 Chipen Boy - Karlsson A I 73056 13,3a 5 Versailles - Smith J dd080 12,2a 6 Busy Doin' Nothing - Jansson D 03556 12,8a 7 Global Wishmeluck - Karlsson M S 00d06 12,2a 8 Research - Österberg S 000k7 10,4a 9 Pompano Euphoria* - Claesson F 08545 11,4a 10 Coffie U.N.G. - Moberg K d555d 12,3a 11 Frisco Flame - Nilsson P 60200 12,5a 12 Drive Launcher - Sedström J 8086d 11,9a

V5-fakta

Rätt rad: 8-8-12-6-10

5 rätt: 9 124 kr.

Omsättning: 84 224 kr.

Antal system: 2 101.

V4-fakta

Rätt rad: 6-10-11-3

4 rätt: 4 245 kr.

Omsättning: 73 586 kr.

Antal system: 2 022.

