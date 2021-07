V64 på Örebrotravet – så var loppen: ”Det var ett givet val”

V64-fakta

V4-fakta

Rätt rad: 6-9-11-11

4 rätt: 3 359 kr

Omsättning: 681 177 kr

Antal system: 32 799.

DD-raden: 11-11

Odds: 43,06

Tummen upp: Atomic Face visade bra inställning i sin femte start i karriären och vann Juliloppet knappt före skrällen Sourire Frö. Oskar Kylin Bloms läckre treåring tog emot jättefavoriten Mustang Racer då denne ställde en allvarlig fråga om ledningen. Dessa stred hela sista varvet, det såg ut som en duell mellan dessa men då fick Jan Henriksson bra snurr på Sourire Frö. Denne flög lågt sista biten, men mållinjen räddade Atomic Face som aldrig varit sämre än trea på sina fem starter i karriären.

Tummen ner: Martin Tooma höll lätt upp sitt innerspår bakom startbilen och fick sedan bestämma tempot i täten som Jorma Kontio önskade, det gick 1.14,9 första varvet. Femåringen är härdad i tuff konkurrens och gick ner i klass denna gång, han kastade dock in handduken över upploppet och blev bara fyra och detta var ingen bra spelfavorit.

Tränare i fokus: Jennifer Persson gör ett bra jobb med ett litet material, Titan Yoda har fyra segrar på fem starter hos Persson. Denna gång vann hästen från dödens och fick revansch på Napoleon Cash mot V75-starten i Kalmar. Favoriten var inte körbar till slut och Titan Yoda höll farten bäst och vann säkert via 1.12 blankt sista varvet.

Kusk i fokus: Jan Silvén gjorde precis allt rätt bakom Endwithastar, först prickade han från springspår på tillägg och satt tidigt i andra par utvändigt. Sedan växlade han till sig dödens i precis rätt skede. Via 1.14,9 sista varvet blev segern lätt, detta var andra raka segern för stoet. Men detta lopp la Silvén upp på bästa vis, en kuskseger kan man säga!

Nära hemmaseger: O.M.Easton såg klar ut men Micke Lindblom fick snöpligt se sig besegrad på foto av Bransbys Juke Box. Hade man fått lira 200 kvar hade nog samtliga på plats på Örebrotravet spelat Torbjörn Maltessons sjuåring, han har i alla fall sin springare i bra författning för dagen det kan han glädjas över.

Lira nästa gång: Quarcia fick en vilsam resa i rygg bakom Chapuy. Det var nog moralhöjande för stoet som kom trea och ska passas nästa gång!

Värt att notera: Det var första barfota runt om på Ninja Zon och hon hade startspår ett, men att lira henne till 17 för tian mot äldre hästar var obegripligt. Hon var borta med galopp på kör och detta var ingen bra surrhäst.

Citatet: ”Det var ett givet val att köra fram till dödens då Jepson satt i ledningen med favoriten Napoleon Cash”

(Toppkuskarna är säkra, direkt när tempot bedarrade sände Ulf Ohlsson fram till dödens med Titan Yoda)

V64-raden: 2-15-6-9-11-11 (lopp 4-9)

6 rätt (56,32): 31 527 kr. 5 rätt: 437 kr. 4 rätt: 51 kr.

V4-raden: 6-9-11-11 (lopp 6-9)

4 rätt (152,0): 3 359 kr.

V3-raden: 11-2-5 (lopp 9-11)

74,00 V3-andelar får: 574 kr.

DD-odds: (11-11) 43,06 (lopp 8,9)

Lopp 1: 1) 5.Voice of Reason (Peter G Norman), 16,2 (3,96) 2) 9.Peter Piper, 17,1 (13,45) 3) 12.Västerbo Pompier, 17,3 (30,55) 4) 7.Raffige Rune, 17,3 (26,43) 5) 11.Navy Laday, 18,0 (63,01) 6) 6.Moose Macau, 18,2 (26,16) 7) 2.Lyktans Topas, 22,2 (123,42) 8) 1.Keeponrunning, 22,8 (22,01) Opl: 4.Dream Sensation, (2,83) 10.Due Diligence, (4,26) 3.Lokomotiv, (11,82). Odds: 3,96. Plats: 1,70-2,64-4,53. Tvilling (5/9): 22,51. Komb (5-9): 30,63. Trio (5-9-12): 260,97. Strukna: 8.

Lopp 2: 1) 3.Massimo Unico (Jorma Kontio), 15,1 (2,17) 2) 8.Katri P.Boko, 15,9 (4,81) 3) 11.L.L.Kalath, 16,0 (73,58) 4) 7.Heartbeat Julie, 16,1 (14,24) 5) 9.Gigino, 16,2 (9,06) 6) 12.Wiltons, 16,2 (118,68) 7) 4.Veams Zazzu, 17,0 (29,62) Opl: 6.Princess Ellen, (36,21) 2.Xanthis Gucci, (12,41) 1.Marvel East, (81,48) 5.True Revelation, (20,59) 10.Blessingindisguise, (9,40). Odds: 2,17. Plats: 1,40-1,82-11,20. Tvilling (3/8): 8,64. Komb (3-8): 15,07. Trio (3-8-11): 523,96. Strukna: -.

Lopp 3: 1) 5.Ad Astra (Morgan Ivarsson), 17,2 (47,35) 2) 7.Princess Coron, 17,5 (99,79) 3) 10.Geisha Brick, 16,8 (7,62) 4) 3.Ximena, 17,9 (28,10) 5) 8.Jemma R.D., 17,2 (78,43) 6) 11.Gabi Goes to Paris, 17,4 (13,10) 7) 1.Vikens Ale, 19,2 (9,08) 8) 4.Mitzy Gold, 20,0 (7,05) Opl: 12.Roubine, (1,67) 9.Mogas Ballerina, (56,25) 6.Listas Sirena, (42,90). Odds: 50,61. Plats: 7,45-10,23-2,24. Tvilling (5/7): 1095,84. Komb (5-7): 1885,27. Trio (5-7-10): 12820,10. Strukna: 2.

Lopp 4: 1) 2.Bransbys Juke Box (Hans Crebas), 14,1 (7,23) 2) 4.O.M.Easton, 14,1 (18,62) 3) 6.Choco Garline, 14,3 (3,37) 4) 1.Martin Tooma, 14,3 (2,25) 5) 10.Ferrell, 14,3 (18,31) 6) 3.Symphonic Lincoln, 14,5 (75,19) Opl: 12.Armagnac, (9,36) 7.Greta Journey, (79,96) 8.Rob Dyrdek, (110,85) 11.Pirate Broline, (131,52) 5.Free to Party, (94,69) 9.Valkyria K., (32,25). Odds: 7,23. Plats: 1,90-3,44-1,57. Tvilling (2/4): 37,28. Komb (2-4): 58,87. Trio (2-4-6): 230,79. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 15.Endwithastar (Jan Silvén), 14,4 (9,91) 2) 3.Jane Attack, 15,3 (7,84) 3) 12.Vavin Love, 14,8 (57,25) 4) 8.Dream of MoneyD.E., 15,5 (9,01) 5) 7.Livi Precious, 15,6 (17,17) 6) 2.Diva Ravina, 16,0 (9,43) 7) 14.Easy Pace, 15,9 (231,35) Opl: 4.Engla S.S., (65,51) 10.Twinkle Laday, (60,75) 11.Janssons Frestelse, (199,88) 13.Friendwithbenefits, (68,49) 5.Lella Lombardi, (107,78) 6.Callie Vingboons, (57,90) 1.Ninja Zon, (1,78) 9.Alva's Astrid, (62,43). Odds: 9,91. Plats: 2,59-2,36-10,99. Tvilling (3/15): 33,32. Komb (15-3): 68,72. Trio (15-3-12): 895,66. Strukna: -.

Lopp 6: 1) 6.Atomic Face (Oskar Kylin Blom), 14,6 (7,58) 2) 5.Sourire Frö, 14,7 (61,06) 3) 8.Mustang Racer, 14,8 (1,40) 4) 11.Miss Irma, 15,2 (6,13) 5) 1.Ayah de Lux, 15,2 (73,74) 6) 9.Bee Combo, 15,5 (79,29) Opl: 3.Eleganten Indika, (205,75) 7.Correct W.F., (77,50) 10.Afish, (81,37) 4.Martin V., (21,53) 2.Dynamite Sensation, (19,21). Odds: 7,58. Plats: 1,65-6,12-1,03. Tvilling (5/6): 113,83. Komb (6-5): 203,20. Trio (6-5-8): 748,20. Strukna: -.

Lopp 7: 1) 9.Gazza B.R. (Björn Goop), 15,6 (2,06) 2) 10.Västerbo Cobber, 15,7 (11,27) 3) 6.Julita Express, 16,2 (9,63) 4) 15.Kalashnikov, 15,3 (4,73) 5) 12.Vikens Brummer, 15,8 (20,51) 6) 5.Elias Avant, 16,4 (62,31) 7) 2.Knight Single, 16,9 (105,58) Opl: 1.Redfield, (45,90) 8.A Deal is a Deal, (9,45) 13.Niklas M.J., (32,95) 4.Listas Prettywoman, (144,44) 11.Balanced Rudder, (119,47) 14.Hunter Mahan, (142,26) 7.Timetopaythepipe, (107,21) 3.Cutie Käbb, (39,12). Odds: 2,06. Plats: 1,26-2,85-2,71. Tvilling (9/10): 11,06. Komb (9-10): 14,21. Trio (9-10-6): 94,01. Strukna: -.

Lopp 8: 1) 11.Tabasco C.D. (Kaj Widell), 11,2 (9,35) 2) 4.Chapuy, 11,3 (1,53) 3) 1.Quarcia, 11,4 (6,01) 4) 5.Giant Shadow, 11,5 (13,52) 5) 10.Indy Lane, 11,6 (28,78) 6) 3.Lady Zappa, 11,7 (19,62) Opl: 6.Sign Me Up Too, (23,56) 7.Empire Garbo, (88,54) 9.Enzo Am, (89,81) 8.Deep Pockets, (118,17) 2.Ad Hoc, (50,67). Odds: 9,35. Plats: 2,19-1,09-1,65. Tvilling (4/11): 7,06. Komb (11-4): 23,40. Trio (11-4-1): 76,17. Strukna: -.

Lopp 9: 1) 11.Titan Yoda (Ulf Ohlsson), 12,4 (4,02) 2) 4.Napoleon Cash, 12,4 (1,79) 3) 1.Hipster Am, 12,7 (6,64) 4) 8.Appasso, 12,7 (20,97) 5) 6.Powerbank, 12,8 (33,32) 6) 10.Maestro Zon, 12,8 (65,36) Opl: 7.Zeolit, (20,30) 2.Cracker Jack, (120,30) 9.Bombus Jet, (39,76) 3.Comand, (56,99) 5.Samson, (36,75). Odds: 4,02. Plats: 1,53-1,14-1,64. Tvilling (4/11): 3,59. Komb (11-4): 9,57. Trio (11-4-1): 23,10. Strukna: -.

Lopp 10: 1) 2.No Pressure (Andreas Lövdal), 15,1 (1,61) 2) 3.Black Alex, 15,2 (4,78) 3) 5.Running Coktail, 15,6 (43,33) 4) 9.Glacier, 15,8 (9,91) 5) 6.Cotton Frontline, 16,0 (8,97) 6) 11.The Lady L.B., 16,1 (175,00) 7) 4.Jennie Jovalley, 16,1 (18,39) Opl: 1.High on Life, (60,14) 8.Zacapa, (59,33) 7.Raj's Red Magic, (64,75) 12.Persos Merlot, (137,05). Odds: 1,61. Plats: 1,14-1,35-4,62. Tvilling (2/3): 3,20. Komb (2-3): 4,21. Trio (2-3-5): 25,53. Strukna: 10.

Lopp 11: 1) 5.La Moss (Göran Antonsen), 15,2 (4,36) 2) 11.Livi Princess H.M., 16,0 (59,94) 3) 6.Power Glide, 16,1 (20,33) 4) 8.Daenerys Targaryen, 16,2 (107,70) 5) 4.La Suora M.L., 16,3 (101,88) 6) 7.King Mr Theo, 16,5 (26,44) 7) 3.Asa Always Ready, 16,5 (13,06) Opl: 10.Yash, (113,05) 1.Pinterest, (1,75) 12.Mind The Gap N.O., (10,47) 2.Kantens Cash, (15,81) 9.Glenfarclas Boe, (97,11). Odds: 4,36. Plats: 1,65-9,47-3,49. Tvilling (5/11): 123,86. Komb (5-11): 194,92. Trio (5-11-6): 2923,47. Strukna: -.

V64: 5 055 149 kr. V4: 681 177 kr. V3: 56 670 kr. DD: 2 641 831 kr.

(Vinnare+Plats+Tvilling+Komb+Trio): 4 365 945 kr.

Totaloms: 12 800 772 kr.

MÅRTEN ERIKSSON