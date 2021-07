V75-succén på Axevalla – två segrar för Örebrotränade hästar: ”Uffe körde perfekt”

Efter en bra start fick Baroncini Jet andra par utvändigt och rygg bakom duktige Hamilton Atout. Knappa varvet från mål var körande Ulf Ohlsson tvungen att göra ett val, styra på i tredjespår eller sitta kvar bakom Goophästen. Han valde den sistnämnda och så rätt det blev, in på upploppet kom luckan då Horizon du Gers galopperade och relativt säkert vann talangen och skrällen var ett faktum.

- Uffe körde perfekt, det var för tidigt att attackera med hästen då de övriga stötte så det var givetvis rätt att sitta kvar. Luckan kom perfekt in på upploppet och vann ju med huvan kvar. Allt blev helt perfekt och det känns helt underbart, säger Magnus Jernemyr.

Det var ett riktigt överodds på fyraåringen, nästan 26 gångerna pengarna var bra betalt. Readly Express-avkomman har tre segrar på sex starter i Jernemyrs regi och man måste hylla körande Ulf Ohlsson efter denna fullträff. Draget att sitta kvar var snyggt, men minst lika bra var det att få andra par utvändigt från spår fyra på tillägg. Segertiden skrevs till 1.14,8 över medeldistans, det var 100 lax i förstapris och Magnus har imponerande 18 i segerprocent i år!

- Jag tyckte jag hade en bra rygg i Björns häst så att attackera i tredjespår när de kom bakifrån var inget alternativ. När Mika Forss häst gick över i passgång och sedan galopperade hade vi marginalerna på vår sida och det var bra gjort av hästen att avgöra för han är inte tvärspeedig. Det är en jättetrevlig häst på alla vis som öppnar bra i voltstart trots att han inte gjort så många starter med den startmetoden. Han är helt okomplicerad och den här hästen gillar jag verkligen, säger Ulf Ohlsson.

Under lördagen var det nära att bli ännu en seger för stallet, men Final Dream som såg klar ut 100 kvar blev upphunnen precis på mållinjen och slutade trea i Silverdivisionen, fuxen kördes av Magnus sambo Linda Sedström. Axevallas långa upplopp gjorde sig påmint i detta sprinterlopp… 34 000 kronor fick åttaåringen för sin tredjeplats.

Linda är bra kompis med Sofia Adolfsson som vann Monté- Sto Championatet med Örebrohästen Donatella Center efter stor dramatik på söndagen. Dryga varvet från mål red Sofia snävt mot Up To Me och Emilia Leo, som efter loppet lämnade in en protest för den incidenten.

Ledande favoriten Under The Counter fick mjölksyra sista 100 och Juhani Partanens sto höll farten föredömligt och hann fram till säker seger, Sofia kunde till och med göra en läcker segergest. Men sedan fick Adolfsson vänta på klartecken från måldomaren, hon fick efter lång väntan grönt ljus och var strålande glad efter triumfen.

- Det var en halvsnäv situation 1 200 kvar, men jag anser att jag har rätt till min plats och det är ju domarna som bestämmer. Jag fick upp ett litet hopp om att kunna hinna fram till seger då jag såg att Christinas häst var trött mitt på upploppet. Jag behövde verkligen den här segern, därför bjöd jag på en segergest, säger Sofia Adolfsson. Nioåriga stoet Donatella Center fick för sin seger 100 000 kronor, snacka om proppen ur på V75 för Örebrotränade hästar denna söndag det har gått trögt på rikstoton tidigare i år.

Mårten Eriksson