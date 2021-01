Vaccinationer sker för fullt i länet

... till insändare i NA

19 januari.

Vi är glada att intresset för att vaccinera sig är så stort. Länets fem vaccinationsmottagningar står riggade och klara och är bemannade med personal för att vaccinera hela länets befolkning så snabbt och säkert som möjligt. Det avancerade vacciner där förvaring, beredning och hantering kräver kontroll samt att varje dos räknas. Vi har säkrat flöde och logistik i en sammanhållen process effektiv vaccinering i länet.

Vi vill framföra att vaccinationerna pågår för fullt i länets kommuner med äldreboenden, hemsjukvård, hushållsnära anhöriga och hemtjänst. Vi ligger väl till nationellt i fas 1. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för prioritering inom regionen. Tyvärr saknas det tillräckligt med vaccin just nu för att gå över i fas 2, då leveranserna har gått ner något. Vi siktar framåt, strukturen för tidbokningen är klar, men behöver anpassas till tillgängliga doser så att de som bokar får sin vaccindos. Vaccinationsuppdraget här i regionen liksom nationellt är ett omfattande uppdrag och kommer att pågå hela våren och fram under sommaren.

Region Örebro län tillämpar som de flesta andra regioner så kallad egen tidbokning, antingen digitalt via webbplatsen 1177.se eller via telefon vid ett särskilt callcenter. Ingen person i länet blir heller uppringd inför vaccination vilket varit föremål för bedrägerier nationellt. Tid för dos 2 planeras in vid besöket.

I nästa fas kommer vi att börja med de som är > 80 år och äldre. Åldern är i detta sammanhang den största riskfaktorn, sedan inkluderas alla > 70 år utöver de andra grupper som också ingår i denna fas. Vi kommer att informera i lokala medier/tidningar, radio och på webbplatsen 1177.se när det är dags för olika prioriteringsgrupper att boka tid samt även hur det går till.

Inger Nordin Olsson

regional vaccinationssamordnare för covid-19, Region Örebro län