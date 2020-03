Vackert vårväder lockar fram uppdämt motionsbehov: ”Man behöver inte vara så nära varandra”

- Vi försöker att ha utomhusaktiviter så att det inte blir så trist. Vi kan inte bara sitta inne, säger Inger Jonsson som är ordförande i Mullhyttans IF och arrangör av tipspromenaderna på orten.

Under söndagen var det premiär för årets första. Inger berättar att styrelsen övervägde att ställa in men kom fram till att det är bra med motion och att man inte heller behöver vara så nära varandra under tipspromenaden.

- Den går alltid samma slinga runt Carlfors efter byvägen, ungefär 2,5 kilometer, och det finns både vuxen och barnfrågor att svara på. Frågorna blir väldigt olika från gång till gång för vi är flera som är "frågefixare”, berättar Inger.

Mellan 20 och 40 personer brukar delta och den här gången var utslagsfrågan att gissa vikten på en matkasse. Vinster för vuxna är kaffe eller Sverigelott medan barnen får välja på godis eller en bok,

- De flesta tar godiset, säger Inger Jonsson.

Fotnot: 25 vuxna och 8 barn deltog. Matpåsen vägde 3, 334 kilo. Linda Jonsson hade 11 rätt och vann bland vuxna. Tre vinnare lottades ut bland barnen: Lisa Wallström, Elsa Hellberg och Elsa Jonsson.