Vackra solomålet såg ut att ordna segern – men Lillån föll ihop: ”Kastar bort tre poäng”

Lillån inledde säsongen på bästa vis och tog tre poäng mot både Åstorp/Kvidinge och favorittippade Warberg. Under söndagen hade man chansen att bygga vidare på den fina säsongsstarten. Men hemma i Idrottshuset fick man se sig slagna med 3–4 efter förlängning mot Malmö.

– Vi går ut med väldigt dålig inställning och jag tycker inte att vi gör jobbet. Vi får inte igång det över 60 minuter och vi hamnar i Malmös tempo. Vi hjälper inte varandra att komma in i matchen och vi kastar bort tre poäng, säger backen Martin Rönnklint.

Lillån fick ändå en bra start på matchen och ledde med 2–0 efter den första perioden.

– Vi fortsätter ändå likadant. Även fast vi leder med 2–0 är det som att vi inte vågar ösa på framåt. Jag tycker inte att vi hjälper varandra och energin är så viktig, särskilt en sån här match när Malmö bara vill dra ner på tempot. Vi hamnar för mycket i deras.

Vad gör ni för att försöka lyfta energinivån då?

– Det är klart man försöker, men i dag kändes det som att det inte fanns där. Det är svårt att svara på.

Efter att Malmö reducerat till 1–2 i den andra perioden kunde Lillån återskaffa en tvåmålsledning nio minuter in i den tredje perioden. Det efter en läcker prestation av Rönnklint som på Kurt Hamrin-manér tog med sig bollen från förlängd mållinje, bröt sig in och lyfte in bollen i krysset.

– Jag vet att när jag får bollen är det svårt att ta den från mig. Jag kände att jag även hade två–tre lägen till i matchen där jag kunde ha tryckt dit den. Men jag fick den lilla ytan, snurrade bort backen och la upp den.

Därefter avslutades matchen tung för de gröna. Malmö gjorde både 2–3 och 3–3 inom loppet av tjugo sekunder. När det andra målet kom var det mindre än två minuter kvar av ordinarie tid.

– Det är två skitmål. Jag blir lite passiv på det ena och det andra såg jag inte. Det kändes ju extremt dåligt att släppa in de två. Malmö är ett lag vi ska vinna över.

I förlängning fullbordade Malmö sin vändning och satte även 4–3-bollen.

– Inför förlängningen kändes det som att vi skulle ta det, men de gjorde mål rätt tidigt. Vi hann inte skapa något, men sett över 60 minuter har vi lägen att avgöra.

Känns det extra tungt med tanke på att ni börjat säsongen så bra?

– Verkligen. Speciellt också att vi leder med 2–0 och 3–1. Vi kan göra det så mycket bättre, så det är frustrerande att vi inte kommer igång. Vi har tre bra femmor, men det känns som att ingen får till det i dag.

Nu väntar ett uppehåll och Lillån spelar härnäst den 24 oktober borta mot Lindås.

Matchfakta

Lillån IBK–Malmö FBC 3–4 e. för. (2–0, 0–1, 1–2, 0–1)

Första perioden: 1–0 (14.52) Aron Ohlsson (Suad Sofovic), 2–0 (17.59) Carl Harryson (Vincent Asplund).

Andra perioden: 2–1 (5.53) Ludvig Andersson (Martin Torstensson).

Tredje perioden: 3–1 (9.05) Martin Rönnklint (Carl Lejervik), 3–2 (17.46) Felix Carlgren (Felix Wilke), 3–3 (18.06) Robin Crantz (Gustav Rundgren).

Förlängning: 3–4 (0.58) Ludvig Andersson (Robin Crantz).

Skott: 27–30 (9–8, 7–10, 11–10, 0–2)

Utvisningar, Lillån: 0x2. Malmö: 0x2.

Domare: Patrik Trofast, Taberg/Håkan Söderman, Jönköping.

Publik: 50.