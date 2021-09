Vad kostar er politik invånarna?

Politikerna fattar beslut som påverkar oss medborgare i högre utsträckning än många inser. Valfläsk och framtidsprojekt kastas fram och åter utan att vare sig de som föreslår förändringarna eller oppositionen och allra minst de som betalar i slutändan kan förstå konsekvenserna av de beslut som läggs fram.

Det behövs ett jämförelsepris där kriterierna är tydliga och där alla parter är överens om beräkningsmetoden. Konsumenter kräver jämförelsepris på kaffet i butiken men när det är dags att välja vilket parti man vill rösta på och deras reformer får man blint lita på ideologier med reformer som kan vara välgrundade eller helt åt väggarna. Ingen vet.

Förslagsvis ska SCB få i uppdrag att ta fram ett index med beräkningsmetod av kronor per skattebetalare. Varje politiskt förslag ska kunna köras genom kriterierna i detta index oavsett om det är fråga om kommun, region eller riksdag. Inför varje förslag ska man presentera ett belopp där det framgår hur många kronor förslaget kostar per skattebetalare i genomsnitt samt procent av hela skatten per år för de antal år kostnaden bedöms belasta skattebetalaren på respektive nivå. Jag tänker att beräkningsmetoden inte behöver eller ska vara för komplicerad.

Exempel:

En kommun köper ett BRT koncept för xxx hundra miljoner. Det kostar varje skattebetalare xxxxx kr i x år, vilket motsvarar xx procent av totala skatteunderlaget per person.

”Dags för riktiga siffror”

Örebro