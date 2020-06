Vad vi kan lära oss av ”Pesten”: Svårast är isoleringen – men människan är inte enbart självisk

Albert Camus existentiella berättelse, som utspelar sig i den nordafrikanska staden Oran, sägs handla om det sega motståndet mot lidande och död under tyskarnas ockupation av Frankrike under andra världskriget. Men så här under corona-pandemin är det helt naturligt att läsa den mer bokstavligt. Romanen säger nämligen mycket om det som hänt och händer här i vår egen bubbla med corona som dominerande samtalsämnet.

I “Pesten” börjar det med de döda råttorna, som blir fler och fler. Därefter fallen med människor som dör efter en kort tids lidande med stora bölder eller lungkollaps.

Det är ändå inte de yttre händelserna som är de mest påträngande i denna roman, utan människornas upplevelser och reaktioner på det som händer – myndighetsbeslut, isolering och separation från älskade familjemedlemmar. Somliga ser en chans att tjäna pengar eller komma undan rättvisan. Andra försöker fly den stängda staden, eller förtränger smittfaran genom att festa och leva som vanligt. En stor grupp frivilliga, med skiftande bakgrund, engagerar sig dock och tar på sig riskfyllda arbetsuppgifter trots att de riskerar att dö i sjukdomen.

Vi får följa läkaren Rieux när han gör det han kan för att hjälpa sina patienter. Kring honom lär vi också känna några andra personer som på olika sätt förhåller sig till det som händer.

Pesten påverkar invånarna i staden på olika sätt. Från början inte så mycket, var och en är mest upptagen med sina egna bekymmer. När staden isoleras blir allvaret tydligare, men inte tillräckligt för att få människor att upphöra med sina vanliga göromål. En del blir permitterade.

När dödstalen börjar rapporteras, har många svårt att relatera till storleken. Hur många brukar dö? Konspirationsteorier börjar flyta upp till ytan – om att spritintag dödar bakterierna, eller att myndigheterna mörkar – reaktioner som vi väl känner igen från de senaste månaderna.

Efter en tids hunger att följa alla nyhetssändningar och samtala om sjukdomen, inträffar ett stadium av likgiltighet. Man orkar inte bry sig längre. Det engagemang många visat att ställa upp och kämpa mot viruset och transportera döda till begravningsplatserna med mera, känns inte lika angeläget.

Utmattningen tar sig olika uttryck. Läkaren Rieux blir mer känslig, döljer sig bakom en mask när hans roll inte är att bota utan enbart diagnostisera och påbjuda isolering.

Ändå är inte detta en dystopisk berättelse om människans maktlöshet. "Pesten" är mer en existentiell roman om allmänmänskliga egenskaper som rädsla, mod och motstånd. Värst av allt är ändå isoleringen från de som betyder mest.

Den slutsats som berättaren, läkaren Rieux, kommer fram till när väl sjukdomen mattas av och folk vågar sig ut på gatorna igen, är ändå lite hoppfull. Människan är inte bara självisk, “det finns mer att beundra hos människorna än att förakta”.

Och så en varning, direktciterat ur bokens slut – vi ska inte slappna av. Detta är inte en minnesruna över en slutgiltig seger, "utan ett vittnesbörd om allt vad man hade måst utföra och som säkerligen alla människor trots sina personliga sorger och lidanden fortfarande skulle nödgas utföra mot terrorn och dess outtröttliga vapen – alla sådana människor som, då de inte kan bli helgon och vägrar att erkänna gisslen, likväl bemödar sig om att vara läkaren".