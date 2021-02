Vad vill vi med våra talanger?

I stort sätt oavsett vilken förening vi kommer till i Örebro bedrivs verksamheten på samma sätt som i grannföreningen. Det finns själar i klubben som har varit där längre än färgen på klubblokalens väggar. Det finns ideella krafter av alla olika slag som dag ut och dag in, år ut och år in- på gott och ont drar sitt strå till stacken. Spelare och ledare kommer och går men ingen förändring sker.

Vad är det som egentligen händer?

Har vi drabbats av acceptans och rädsla för att ifrågasätta ordbajsare? Jag förtydligar.

I samtliga åldrar från 12 år upp till senior nivå har vi talanger och spelare som håller landslagsnivå, men vad gör våra klubbar av dem? Årligen sprutar Örebro ut talanger som bara når en viss nivå. Den nivå som är spelarnas värsta mardröm - Fel tränare.

”Att vinna må vara allt för spelaren, att erbjuda den möjligheten ska vara allt för tränaren”

Genialiteten med att vara tränare är när du kan förena din kunskap med spelarens mottaglighet.

Tyvärr har vi allt för många tränare som vill vinna men saknar strategi och analytisk förmåga. Tränare som vill vinna men som saknar förmågan att kunna förmedla sina kunskaper till- och genom spelaren. Tränare som vill vinna men som under hela sin tränarkarriär gjort samma misstag om och om igen. Tränare som glider in på bananskal för att ”någon känner någon”. Listan är lång och vi verkar inte vara beredda på att förändra den nuvarande galenskap till trend.

Vad gör vi åt det? Inget.

Vad bör vi göra? Något.

”När vi inte vet vart vi ska borde vi gå tillbaka till där vi började, för att förstå vart vi är på väg”

Genialiteten med att vara tränare är när du kan förena din kunskap med spelarens mottaglighet. Därifrån ligger ansvaret hos spelaren, med viss mån av korrigering från dig i realtid.

På så sätt fyller hela organisationen en röd tråd, att vi skall göra det för spelaren.

Vi behöver ett tydligt varför.

Varför är jag tränare? Den frågan måste vi våga ställa oss själva. Vi måste våga facea sanningen om varför vi är tränare kontra gör vi vad som krävs av oss som tränare? Förmodligen för att vi vill utveckla spelaren eller för att vi har en ambition med vår tränarkarriär. Den bästa kombinationen är när tränaren är så pass bra spelarutvecklare att hens nästa nivå kommer av sig självt.

Så varför är vi vakna men låtsas om att vi inte ser och hör? Vi behöver få till en förändring och det börjar uppifrån. Vi har ett gemensamt ansvar att tillsätta fotbollskunniga människor i våra styrelser, som i sin tur kan tillsätta rätt kompetens på tränar sidan, så att tränarstaben kan utveckla och vidareutveckla fotbollsspelare. På så sätt fyller hela organisationen en röd tråd, att vi skall göra det för spelaren.

Innan du sätter på dig tränar tröjan nästa gång tänk då först; gör jag detta för spelaren?

Om ja, kör. Om nej, stanna hemma.

Vi glömmer allt som oftast att en spelares mentala styrka är lika mycket en teknik som en god passning och mottagningsfot.

Allt vi gör grundar sig i motivation, men för att förstå vad motivation betyder behöver vi sluta missbruka begreppet.

Vad betyder motivation för dig?

Klyschigt nog svarar de flesta ”för mig betyder motivation” bla bla bla...

Fel!

Motivation betyder;

”Skillnaden mellan att göra sitt yttersta, eller minsta möjliga du kan komma undan med”.

Det vill säga, antingen gör du ditt yttersta eller så gör du minsta möjliga ansträngning för att få behålla ditt jobb. Vi glömmer allt som oftast att en spelares mentala styrka är lika mycket en teknik som en god passning och mottagningsfot.

En fotbollsspelare ska inte behöva lämna stan innan vi inser hur bra hen egentligen är.

Gör ditt bästa varje träning oavsett vilken lagnivå du är på.

Varje fotbollströja kan ta dig till en obeskrivlig plats utan tid och rum. Res med den. Tillåt dig själv att känna den euforiska lycka som kommer med spelarens framgångar.

När ruset flödar genom våra vener och dopaminet dundrar ur våra celler så att extasen maxas, för att en spelare går från att vara icke tilltänkt till att ta klivet rätt in i rampljuset - och just du är anledningen. Du såg det där som ingen annan tidigare kunnat framhäva.

Tänk inte ”what’s in it for me”, även om det har betytt att du sju-åtta år senare är kvar i samma förening. Din tid kommer och när den gör det kommer du träna spelare mångfalt mycket bättre än de du tidigare fostrat.

Gör ditt bästa varje träning oavsett vilken lagnivå du är på. Vi behöver sluta vara flytande i våra roller och istället övergå till att hjälpa spelaren att överleva ungdomens fotbollsutmaningar, på riktigt.

Fotbollen är mer komplex än vad vi tror även om den verkar simpel medans den pågår.

Spelare är människor. Människor som lyssnar och påverkas.

Alla har rätt till en åsikt men tränarens förmåga och oförmåga vågar jag påstå blir den mest avgörande faktorn för spelarens resultat.

Från Grenadjärvallens perfekt klippta gräs till Mellringe IPs nybyggda träläktare vandrar människor för att få en glimt av vad Örebro har har ett erbjuda som fotbollsstad. Högt som lågt smattrar åsikter, för att dagen efter inte ha någon betydelse överhuvudtaget. I alla fall tänks det så. Spelare är människor. Människor som lyssnar och påverkas. De påverkas positivt och negativt på det som sägs. Vi kan hjälpa dem eller stjälpa dem med allt som flygs ur våra munnar. Underskatta inte dem, för att förr eller senare vet de själva om ifall fotbollen kommer leda till en karriär eller inte. Under resans gång finns minnen och det minnet en spelare aldrig kommer glömma är, vilka tränare som gav sitt allt för hen och vilka som var fågelskrämmor.

Vad vill du bli ihågkommen för?

Mitt i denna skrivelse ler jag ändå åt dagens möte med en person vars sätt att se på fotbollstränande inte kan ses på annat sätt än positivt. Vem kunde ha sagt det bättre än ÖSK Ungdoms klubbchef; ”– Vi i klubbledningen tar på oss all ansvar så som föräldrar, ekonomi, faciliteter, matcher, cuper och allt annat som kan ta en tränares fokus, så att tränaren kan få vara en Plan tränare. Det är det de kan bäst och det är det de ska få ägna sig åt”.

Saleh Sulefani

coach