Blåsvädret avtar under dagen – men 1 750 fortfarande utan ström i länet

Det blåsiga väderområdet drog under natten från västkusten till östkusten, och under morgontimmarna är det Upplandskusten och farvattnen utanför som drabbas hårdast. Inställda färjor, tåglinjer som ställs in och Trafikverket uppmanar trafikanter att inte ta sig ut på vägarna om man inte absolut måste.

Örebro län berördes av kraftiga vindar under natten. Som ett resultat av det rapporteras bland annat om nedfallna träd. Ett stort antal elkunder saknar under morgonen ström. Så här ser läget ut vid 08:30-tiden:

Ungefär 1 750 kunder drabbade i länet.

■ Ellevio: 1 082 kunder runt om i länet. Flest i Hällefors (457), Ljusnarsberg (285), Karlskoga (152) och Laxå (78). Företagets prognos för när kunderna kan ha tillbaka strömmen är klockan 18.

■ Eon: 390 kunder, nästan alla i Östernärke.

■ Vattenfall: 280 kunder i området Aspabruk