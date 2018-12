Glädjebeskedet: Det blir en vit jul i Örebro län

Kyligare temperaturer har dragit in över länet lagom till jul.

Under fredagen blir det mulet och några minusgrader.

– Det kan eventuellt singla ner några snöflingor ut molnen också, säger Per Holmberg.

Under helgen blir det än kallare temperaturer.

– På lördag är det fortsatt mulet och något kallare. Två till fem minusgrader, kallast i norra delen av länet.

– Fram emot söndagen drar ännu kallare luft ner. Om det är klart kan det bli en riktigt kall morgon med nedåt tio minusgrader.

Och under julafton fortsätter det kalla vädret. Det ser också ut att kunna bli klart väder.

– Det ser ut att bli soligt och kallt och fyra till sju minusgrader.

Så det ser ut att bli en vit julafton?

– Ja, den snö som ligger nu kommer inte att smälta bort, säger Per Holmberg.

På juldagen finns det dock risk för något mildare väder.

– Det drar in mildare luft då och det är risk för några plusgrader. Även under annandagen kan det bli lite mildare, men mot slutet av veckan är det kallare luft som drar in igen, säger Per Holmberg.