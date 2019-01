Så blir vädret i veckan: Sol, snö, regn och kyla

Forecas meteorolog, Ian Engblom, guidar oss här genom veckans väder.

Måndag:

Det blir till största del klart väder och uppehåll, samt måttlig vind. Lokalt kan det dra in moln med lättare snöfall. På grund av vindarna kommer temperaturen att upplevas som ganska kylig, men ligga på omkring två, tre minusgrader.

Tisdag:

Inledningsvis klart väder och uppehåll, men mitt på dagen drar moln in och ett frontsystem västerifrån. Under eftermiddagen eller tidig kväll drar ett snöfall in västerifrån. Temperaturer omkring två till fem minusgrader.

Onsdag:

Ett nytt snöområde drar in med någon centimeter snö på dagen och ganska mild luft. Under onsdagskvällen kan det bli tre, fyra plusgrader och snöfallet övergår i regn. I norr är det lite större risk att det fortsätter snöa, medan det i söder kan bli regn.

Torsdag och fredag:

När snö- och regnområdet har dragit bort kommer vi få en nordvästlig luftström och ganska kallt och torrt väder överlag. Framåt helgen kan det bli under tio minusgrader nattetid. Det blir kallt veckan ut med lite med vintrigt väder.