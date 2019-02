Värmerekord i Örebro – och supervärmen ser ut att fortsätta: ”Kanske slås det här rekordet redan i morgon”

Det tidigare värmerekordet för februari månad är från 1878, rapporterar Sveriges Radio Örebro.

– Det tidigare rekordet var 12,6 grader, säger Therese Gadd, meteorolog på SMHI, till kanalen.

Temperaturmätningarna startade 1858.

– Sedan man började mätningarna är det den varmaste februaridagen någonsin, säger säger Christoffer Hallgren, meteorolog på vädertjänsten Foreca.

Och det kan faktiskt bli ännu varmare. Prognosen visar att det är möjligt att ett nytt värmerekord sätts på onsdagen.

– Det är till och med lite varmare luft då, högre upp i atmosfären. Kanske slås det här rekordet redan i morgon.

Vad beror den här värmen på?

– Dels är det väldigt soligt, och vi har ett högtryck som ligger ner mot Tyskland, Frankrike och de södra delarna av Sverige. Det har dragit upp riktigt varm luft, säger Christoffer Hallgren.

Det kan också ha varit ännu varmare under tisdagen, eftersom de officiella temperaturerna rapporteras in först klockan halv åtta på kvällen. Än så länge visar siffrorna att småländska Hagshult hade det varmast i Sverige under tisdagen, med upp mot 15 grader.

– Det är snudd på att vi börjar närma oss februarirekord för hela landet.

