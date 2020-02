Na har tidigare berättat att det kan komma uppemot en decimeter snö under helgen. Nu har SMHI utfärdat en varning för snöfallet som väntas dra in under lördagskvällen och pågå fram till söndag morgon. Varningen gäller hela länet – förutom de sydligaste delarna.

En klass 1 varning för snöfall utfärdas i de lägen som det väntas komma fem millimeter snö (i smält form) inom sex timmar.