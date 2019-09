Vägar till ett attraktivare Laxå

Svar

Hej ”Först gatuunderhåll, sen kultur” (insändare i NA den 12 september).

Du har rätt i att Smedjegatan och Arvid Rödingsväg i Laxå behöver asfalteras och de var också planerade att åtgärdas under 2019. I Budget 2019 som arbetades fram under 2018 fanns detta inplanerat, men under hösten 2018 fick vi information från Laxå kommunfastigheter och asfaltbolaget att kostnaden blev mycket mer än det som fanns tillgängligt.

Dessa två gator vid f.d. Kanalskolan ligger högst upp på prioriteringslistan inför 2020 och har absolut inte glöms bort, men tyvärr har många av kommunens gator gammal asfalt, dålig underbyggnad och har lappats under många år. Laxå kommun har ett behov av asfaltering på mer än 30 miljoner som långsiktigt behöver åtgärdas men vår ekonomi medger endast 1,5 till 2 miljoner årligen för toppbeläggning av gator samt drygt 300 000 kr för lagning av potthål.

Om du måste kritisera, kritisera då oss politiker för våra beslut ...

Andra delen av din insändare uppfattar vi som ett personligt påhopp på kommunens kulturchef och anställda inom kultur och fritidsförvaltningen. Kommunens anställda, chefer och övriga, utför det arbete som politiken har beslutat om. De anställda tillsammans med många av kommunens invånare försöker skapa en bättre och tilldragande kommun. Om du måste kritisera, kritisera då oss politiker för våra beslut och inte de anställda och absolut inte utifrån deras bostadsort.

Kulturnämnden kommer att kosta cirka 76 000 kr per år i arvoden för ordförande och ledamöter, eventuell förlorad arbetsförtjänst tillkommer. Detta motsvarar cirka 40 m gatuasfaltering på Arvid Rödings väg som är närmare 550 m lång. Hela budgeten för kulturnämnden är drygt 9 miljoner kronor där största delen är löner till personalen inom fritids- och biblioteksverksamheten.

Kultur är enligt vår uppfattning en omistlig del av en framgångsrik och trivsam kommun.

Av denna summa har kommunen satsat cirka 2 miljoner kronor på utvecklingen av kulturen under de senaste åren, såsom etablering av kulturskola, olika arrangemang som till exempel julmarknad, nationaldag och kommunfest, Live at Heart, Dr Hannertz park, bidrag till övriga marknader i kommunen, Sommarkväll i Centrum, konst till skolor och äldreboenden, etcetera. Allt detta ska förhoppningsvis bidra till att personer trivs och bor kvar eller flyttar till vår kommun och bidrar till en positiv utveckling. Kultur är enligt vår uppfattning en omistlig del av en framgångsrik och trivsam kommun.

Bo Rudolfsson

Kristdemokraterna, kommunstyrelsen ordförande, Laxå

Arne Augustsson

Centerpartiet, kulturnämndens

ordförande, Laxå