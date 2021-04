Vägverket, ge oss landskapen tillbaka!

Apropås vägskyltar, Snälla Vägverket, Trafikverket, Transportstyrelsen eller vem det nu är som sätter upp skyltar längs våra vägar – tänk om gör rätt. Nu när ni inte haft så mycket snö att bekymra er om kanske ni skulle ta er en funderare på vad som står på våra/era skyltar längs vägrenarna

Vägskyltar skall väl hjälpa och förse trafikanterna med relevant information.

Sveriges geografi har sedan ”urminnes tider” delats in i landskap som används i alla sammanhang såsom resmål, i geografiundervisning, frågesport you name it – utom i myndighetssammanhang där man av någon anledning hackat upp Sveriges 25 landskap i numera 21 regioner. Detta har bland annat lett till att ”Närke” blivit dubbelt så stort Västmanland och inte tvärt om.

Jag reste under min ”hemester” en del bil företrädesvis i söderled och upptäckte att det har kommit upp skyltar med angivande av länsgränser (inte regionsgränser) och inte landskapsgränser. Vem fan bryt sig om länsgränser?

Är det för att polisen i ett län skall veta hur länge de skall förfölja kriminella innan det blir någon annan länspolismästares, förlåt regionpolismästares, huvudvärk att ta vid, att ambulanser skall veta vilket regionsjukhus de skall åka med skadade eller för att TV4:s stjärnmeteorologer Peter och P-E skall slippa lära sig var gränsen mellan Närke och Västmanland går. Tänk er att dessa skulle läsa prognosen i radio stället: en kallfront sträcker sig Västra Götalands län upp över Örebro län och vidare mot Gävleborgs län.

Till vilken nytta är Örebro län inritad på lokala TV-vädret när området även omfattar en del av Värmland? De har ju ”riktiga” Sverigekartor med alla 25 landskapen inritade som används till exempel vid varningar för frost, översvämningar, höga vattenflöden, snödjup med mera.

... ge medborgarna information som de begriper och har nytta för vem bryr sig om län och regioner.

Jag åkte alltså söderut längs E4:an och i tänkte när vi närmade oss Gränna att nu är vi väl snart i Småland. Jo morsning, Vi kom inte till Småland utan in i Jönköpings län och efter ytterligare en dryg timmes färd i sydöstlig riktning blev jag nogsamt informerad om att vi kommit till Kalmar län fast vi fortfarande var kvar i Småland. Vad är det här för påhitt?

Om myndigheterna behöver större administrativa enheter typ län och regioner så använd det internt, men ge medborgarna information som de begriper och har nytta för vem bryr sig om län och regioner. Örebro län/region är för övrig ett av de mest korkade och intetsägande geografianvisningar som finns med hela Närke, en skvätt Värmland och halva Västmanland. tätt följd av Gävleborgs län och hela ”kuststräckan” av Småland som utgör Kalmar län.

Än i dag lär barnen Sverige i form av landskap, vi har både landskapsblommor och landskapsdjur och vanliga sammanhang när vi pratar geografi, semesterresor i frågesporter och vad ni vill. Kan ni i ”smartare än en 5:eklassare” tänka er frågan ”i vilket län ligger Hudiksvall”.

Nej riv omedelbart ner länsskyltarna och ersätt med skyltar som tillför trafikanter adekvat information nämligen vilket landskap de är på väg in i. Det flitiga användandet av kommungränser kan tjäna som förebild.

Man blir riktigt avundsjuk när man kommer till Sveriges sydligaste landskap där man vid gränsen med stora bokstäver på en berghäll kan läsa SKÅNE

”PEB-en”

Kumla