Väktare i väntan på att nya ordningsvakterna kommer – oklart vem som betalar: ”Det betalar vi skatt för”

I måndags presenterade Kumlas kommunledning att de ska ansöka om att anlita ordningsvakter som ska patrullera i centrala Kumla. I väntan på att ordningsvakterna är på plats kommer antalet väktartimmar att utökas. Kumla kommun har gått ut med att de gärna vill samarbeta med fastighetsägare och näringslivet.

Gustav Johansson, Ica-handlare på Ica Maxi i Kumla, berättar att han sedan en lång tid tillbaka har väktare i butiken. Han kommer att ha svårt att kunna vara med och betala för kommunens ordningsvakter.

– En lugn månad betalar vi cirka 25 000 kronor för att ha väktare. En stökig månad får vi betala cirka 65 000 till 70 000 kronor. Vi kommer inte kunna betala ytterligare pengar för väktare och ordningsvakter i kommunen, utan jag måste i första hand säkra för min personal och för butiken, säger Gustav Johansson.

Ulf Danielsson, Ica-handlare på Ica Profilen i Kumla, kommer inte heller att vara med och betala.

– Vi har redan utgifter för väktare och kamerabevakning. Vi betalar cirka 300 000 kronor om året. Förra året hade vi ett möte med kommunen om stök i butikerna. Då var kommunen inte så intresserad av att hjälpa oss med ordningsvakter, säger Ulf Danielsson.

Ordningsvakter och flera väktartimmar på stan tycker Ulf Danielsson är en sak för kommunen och polisen.

– Det betalar vi skatt för, säger Ulf Danielsson.

Kommunledningen utreder nu hur kostnadsbiten för väktartimmarna och ordningsvakterna ska finansieras.

Vad kommer det att kosta?

– Väktare kommer att rondera i centrum under många timmar per vecka så det är klart att denna satsning inte är gratis. De exakta summorna kan vi i kommunen inte lämna i detta skede utan det kommer att klarna under kommande vecka, säger Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör i Kumla kommun.

Enligt Daniel Jansson-Hammargren kommer kommunen att göra åtgärderna oavsett kostnad.

– Det har majoriteten tydligt deklarerat. Men det vore självklart gynnsamt om kommunen kunde få en bredare uppslutning i denna fråga från näringslivet. Både för att visa att vi står enade men även för att få mer effekt i aktiviteterna. Att vi arbetar tillsammans och att det inte bara handlar om pengar, fortsätter Daniel Jansson-Hammargren.

Vem kommer att betala för antalet utökade väktartimmar och ordningsvakter?

– I första hand är det vi som kommer att finansiera väktartimmarna och ordningsvakterna, men vi hoppas att vi kan samverka med handlarna och fastighetsägarna i frågan. Vi har haft möte med handlarna och fastighetsägarna där vi diskuterade frågan, men inget är beslutat, säger Katarina Hansson, (S), ordförande i kommunstyrelsen.