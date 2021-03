Vännernas minnesord om Erik B Löfgren: ”Han ägnade stor del av sitt liv till att utveckla vår stad” 

Som tidigare meddelats så har Erik B Löfgren hastigt lämnat oss och Örebro. Våra tankar går till hans kära hustru och vapendragare Gunilla.

Vi nämner också Örebro eftersom Erik ägnade stor del av sitt liv till att utveckla vår stad. Detta tog sin början då Örebro Promotion 1992 beslöt att rekrytera ny vd och ordförande.

Få – inte ens jag själv som ordförande, eller styrelsen, visste vad vi hade att vänta men en resa fick vi alla vara med om – kanske den bästa av alla resor.

Erik, som nyrekryterad vd, var mycket väl förberedd och verkade ha samlat hela sin kropp och själ med idéer och utmanande projekt. Inte bara för Örebro, utan även för stans politiker och ledning, kommunala tjänstemän och avdelningar, landshövdingar, media, näringsliv och sist men inte minst styrelsen för Örebro Promotion och dess dotterbolag. Sloganen var, att det som var bra för Örebro Promotion var också bra för Örebro – och tvärtom.

Erik startade snabbt med våra Framtidsdagar på Konserthuset, där världsberömda gästande talare årligen satte Örebro på kartan. Att dessutom ha det i nästan direkt anslutning till det återkommande internationella mötet i Davos visade en tuff och orädd inställning redan från början.

Årliga konstutställningar skapades, som öppnade Örebro slott som aldrig förr – och som skämde bort oss med berömdheter som Lennart Jirlow, Lars Jonsson, Ulrika Hydman Wallien, Bengt Lindström med flera. Världskonstnärer som också alla tog på sig att vara Örebroambassadörer och dessutom kom att gästa oss flera gånger, vilket media också uppmärksammade. Samtliga har ju lämnat avtryck i stan på ett eller annat sätt, vi tänker bland annat på Oljecisternen på Energiverket med Bengt Lindströms färgsprakande motiv.

Vem kommer sen inte ihåg Slottsfestivalen, som fick alla generationer att mötas i Slottsparken och centrum under tre dagar. En festival med Eriks övertygelse att maten skulle överväga drycken i försäljning och utbud, samt att vi alla skulle kunna umgås under trevliga former. Succé från start, och varje år, trots högrisk gällande bland annat väder, artistbokningar och försålda biljetter eller inte.

Här vill vi mena att Erik lade grunden för restaurang- och hotellägarna i stan att för framtiden utveckla sina verksamheter med olika koncept och utemiljöer. Välvilligt ställde också kommunen upp att tänka " utanför boxen" på Eriks idéer, och lät oss utnyttja kommunal mark som parkytor, gator med mera – samt i övrigt stödja denna utveckling av staden.

Vi är övertygade att det som då utvecklades är till stor del grunden av vad vi upplever idag i vår öppna och trevliga stad – framförallt under vår-, sommar- och höstsäsong. Så kallade rådsmöten, där Örebro Promotions medlemmar bland annat fick träffa våra politiker, förekom regelbundet i Rådhuset i mindre skala men vi växte snabbt ur lokalerna och samlade efter en tid 100-tals medlemsföretag på Promotion-frukost efter en utveckling av ett nytt koncept från Erik.

Medlemsantalet hade då också sprängt 500-intervallen, vilket i sig var en fantastisk bedrift och en respons på att satsningarna som genomförts var rätt. Detta gav också till resultat att näringslivets nätverk växte som aldrig förr och blev en härlig samling för Erik att driva, utnyttja och engagera i hundratals kommande projekt.

Ur detta föddes också Industrigruppen, med de största företagen inklusive kommunen och Universitetet, som utvecklade och lobbade för Örebro i flera projekt; allt från infrastruktur, nyetableringar till skapande av jobb.

Parallellt med detta utvecklades samtidigt besöks- (turismen) och konferens/kongressnäringen i Örebro, en fråga som stod Erik väldigt nära och blev en näringslivsfråga för politikerna – oavsett politisk färg – med hög prioriterad status. Resultatet ser vi idag, bland annat genom Conventum.

För första gången fick också kommunen en pedagogisk redovisning på besöksnäringens betydelse genom en speciell bankbok som årligen visade de intäkter som kommer kommunen tillgodo från denna sektor. Trägen vinner, brukar man säga – och vi måste än en gång ge Erik credit för hans enträgna arbete att utveckla Örebro. Hans övertygelseförmåga inspirerade oss alla och det är också här som vi alla tillsammans skapar mycket av grunden till vad Örebro är idag.

Tack till kommunens ledning, politiker, tjänstemän, landshövdingar samt chefer och övriga medarbetare i näringslivet och i de bolag som fanns i Örebro Promotions sfär, ni har naturligtvis också varit med och skapat samt också hjälpt Erik att navigera inom era områden – samtidigt som ni lyssnade på och genomförde idéerna som kom i en aldrig sinande ström.

Jag tror att ni alla håller med oss i vad Erik betytt för Örebro, och kanske till och med även för er egen utveckling – ty alla har vi också fått sola oss i glansen på ett eller annat sätt. Resan har naturligtvis inte alltid varit smärtfri, och liksom Promotionbåten var vi väl ute på djupt vatten ibland och stormigt hav – men återkom alltid till en trygg hamn med respekt och tillit för varandra.

Undertecknade nedan hade också förmånen att ha kvar Erik som en vän. För drygt ett år sedan hade vi vår traditionella julmiddag med raggmunk och Örebro överste på Slottskällaren, men under förra året kom tyvärr pandemin och ändrade förutsättningarna för våra kontakter.

Vi vet att det är flera som saknar Erik med hans skratt, rappa svar, kunskap inom alla områden, kärlek, närvaro och vänskap samt generositet – egenskaper som han också delade med Gunilla. Ja, många är vi som är stolta att vi fått lära känna Erik och fått vara med på hans resa oavsett hur, var, när – och säkert med all rätt också kan ta åt oss en del av äran av skörden som Erik sådde åt oss. Dock skall vi i så fall då alltid komma ihåg ordspråket "Aldrig har vi haft så få att tacka för så mycket".

Tack Erik, Amorgos hängmatta väntar. Sov gott.

Johan Ståhle, före detta ordförande Örebro Promotion

Roger Andersson, före detta vice ordförande Örebro Promotion

Yngve Alkman, före detta styrelseledamot Örebro Promotion

Vill du skriva minnesord?

NA publicerar kostnadsfritt minnesord efter nyligen avlidna personer.

Några saker att tänka på:

► En bra maxlängd är cirka 2 500 tecken, inkluderande blanksteg, då det annars blir för texttungt. 2 500 tecken motsvarar ungefär en A4-sida text.

► Undvik att skriva i du-form, eftersom texten ju riktar sig till NA:s läsare.

► Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera utdrag ur dikter och sånger.

► Vi publicerar gärna en bild av den avlidne.

► Glöm inte dina kontaktuppgifter, om vi behöver fråga dig om något.

Om du vill mejla: [email protected]

Om du vill skicka brev: NA, Familjeredaktionen, Klostergatan 23, 701 92 Örebro.

Om du har frågor: Mejla till [email protected] eller ring 019-15 50 90.

Redaktionen kan komma att textredigera i insänt material.