Vansinnig hyreshöjning

Förstår inte det här med dessa höga hyreshöjningar vid renovering av hyreslägenheter.

Jag kanske inte begriper så mycket , men nog borde väl bostadsbolagen ha fonderat pengar så att det räcker till renoveringar under de 50-60 år som de haft fastigheterna. Under de åren borde man ju hinna få ihop medel så att det räcker till? Men de har väl istället tagit ut vinster. Det är ju fullkomligt vansinnigt att hyresgäster får höjningar på 40-60 procent efter renovering. Det hjälper ju knappast att lämna rabatter ett antal år. I slutänden blir det ju i alla fall en stor höjning , och dr flesta har nog knappast fått en lika stor höjning av inkomsten under de åren.

”Filosofen”

Örebro