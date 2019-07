Vänsterpartiet: Satsa på kollektivtrafiken

En välfungerande kollektivtrafik är en jätteviktig jämlikhetsfråga. Att kunna ta sig dit man vill och behöver är avgörande för att kunna delta i samhället, för att kunna ta sig till jobbet, fritidsaktiviteten eller till släkt och vänner. Därför ser vi i Vänsterpartiet att vi behöver satsa mycket mer på kollektivtrafiken.

Först och främst måste vi bredda begreppet kollektivtrafik. För många personer med funktionsvariationer är färdtjänst det enda sättet att ta sig fram. Personer med färdtjänst har ofta låga inkomster och flera personer berättar att dyra avgifter ibland gör att de isoleras i hemmen. Därför tycker inte vi att färdtjänstanvändare ska behöva betala mer än vad en vanlig biljett på bussen kostar. Vi skulle också vilja att de med barnvagn och äldre med rollatorer ska kunna åka avgiftsfritt på bussen.

Tyvärr är det allt fler barn och unga som lever under fattiga förhållanden i Sverige, utan möjlighet till dyra semesterresor till utlandet.

För många, framförallt unga och de med låga inkomster, är bussen det viktigaste och ibland det enda sättet att ta sig fram, så biljetterna ska vara så billiga som möjligt. Vänsterpartiets satsning förra året med gratis busskort till alla unga under hela sommaren blev en fantastisk succé och en viktig integrationsinsats. Tyvärr är det allt fler barn och unga som lever under fattiga förhållanden i Sverige, utan möjlighet till dyra semesterresor till utlandet. För dem gav busskortet en stor frihet och möjlighet att ta bussen till badet eller vänner runt om i Sverige. Tyvärr drogs satsningen in av den borgerliga katastrofbudgeten som gäller nu, men om Vänsterpartiets får styra kommer den tillbaka framöver!

Genom att satsa på bättre kollektivtrafik på landsbygden blir det också mer attraktivt att bo där.

I omställningen till ett klimatsmart samhälle, är det kollektiva resandet en avgörande byggsten. För oss i Vänsterpartiet är alltid grundprincipen att de som kan helst ska gå och cykla i första hand, de som behöver ska ha en välutvecklad buss- och tågtrafik att tillgå och de som på grund av avstånd eller funktionsvariationer måste ta bilen ska kunna göra det med gott samvete. Därför måste vi också ständigt utveckla bussnätet och det nya Buss Rapid Transit, snabba bussar för smidig pendling, måste skyndas på så att fler pendlare ska kunna ställa bilen hemma. Annars riskerar den snabbt ökande befolkningen med fler bilar som följd, leda till att våra gator korkas ihop ordentligt framöver. Genom att satsa på bättre kollektivtrafik på landsbygden blir det också mer attraktivt att bo där.

Det räcker inte att resa kollektivt bara inom kommunen och länet. Även de längre resorna som nu görs med flyg, måste gå över till tåg. Satsningarna på Örebro Airport är ett slöseri med kommunala skattepengar och skadligt för miljön. Vi ser istället väldigt positivt på initiativet med en snabb tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm med stopp i bland annat Örebro. Det skulle göra Örebro mycket närmre hela Mellansverige och eliminera hundratusentals smutsiga och onödiga flygresor.

Martha Wicklund

Kommunalråd (V)

Linn Josefsson

Samhällsbyggnadspolitisk talesperson (V) Örebro