”Var det här allt?” ► Ålderskris ► Trött på jobb och sambo: Här är familjerådgivarnas svar – Ställ en fråga helt anonymt du också

Fråga: Var det här allt?

Jag är en man som levt länge ihop med min sambo. Vi gick skilda vägar när barnen var små, men flyttade ihop på nytt på grund av barnen.

Vi har det väl oftast okej, men med åren har jag allt mer börjat fundera på skilsmässa. Barnen är numera vuxna och har flyttat ut, och jag känner hur livet liksom rinner ifrån mig. "Var det här allt?", liksom.

Jag känner inte att jag kan prata med min sambo om detta. Hon är sjukskriven sedan ett par år, och i nuläget skulle en skilsmässa innebära ekonomiskt kaos för henne. Insatslägenheten vi bor i är dessutom min, och jag kan ju inte ställa mina barns mor på gatan.

Jag tycker om henne, och vill henne inget illa. Det finns inga "hard feelings" mellan oss, men problemet är att det inte finns särskilt mycket andra känslor heller.

Känner mig nere, och har nästan gått in i nån slags ålderskris. Jag har inte jättelång tid kvar i yrkeslivet, men känner även där att jag skulle vilja göra en förändring. Men jag vet inte var jag ska börja.

Jag törs inte nämna detta för min sambo, eftersom stress och oro är just det hon ska undvika i sin sjukskrivning.

"Peter"

Svar: Det verkar som att du gjort mycket för andras bästa, en pliktkänsla

Hej Peter!

Du berättar om var du befinner dig nu, mitt i livet eller kanske snarare i den ålder när det känns som att valen inte är så många längre. ”Vad det här allt! Livet liksom rinner ifrån mig”, säger du.

Det verkar som att du gjort mycket för andras bästa, en pliktkänsla. Ni valde att separera av något skäl, när barnen var små, men för deras skull flyttade ni samman igen. Nu är barnen vuxna och utflyttade, men sambon är långtidssjukskriven och ekonomiskt i underläge. Trots att du funderat i flera år på separation, hamnar du i tanken på att du ställer dina barns mor på gatan i så fall. Du vill inte heller utsätta henne för stress och oro – något hon enligt sjukintyget ska undvika, medan du själv är nedstämd och i kris.

När det blir så att man känner att man inte kan göra som man vill, för att det är ”fel”, är risken stor att börja känna sig som en robot som bara gör vad den måste. Livet blir grått och känslorna flacka. Då brukar det också ofta bli så att man inte vågar yttra sig om vad man vill eller hur man tänker, och ännu mindre agera efter det.

Du berättar att du inte kan prata med din sambo om hur du känner. I en parrelation där den typen av tystnad råder blir båda väldigt ensamma och lär egentligen inte känna varandra. Ni lever då parallella liv, trots att ni bor som ett par. Du säger också att det inte finns några hetare känslor mellan er, utan du verkar uppträda mer som en storebror.

Det låter som att varken du eller din sambo mår bra. Det ni båda kanske mest behöver är att få prata om hur det är just nu. Berätta för den andra vad ni behöver och vad ni längtar efter. Ha fördjupade samtal om hur livet hittills har blivit och vad ni längtar efter framåt och vill förändra. Känns det allt för svårt för er att göra det själva, finns ju alltid möjligheten att boka samtal hos familjerådgivare.

Vad gäller din oro kring hur din sambos boendesituation skulle kunna bli vid en separation vill vi hänvisa till sambolagen. Den är både rättvis och tydlig, men det kan vara en fördel att ni tillsammans pratar med en jurist om separation skulle bli fallet.

Familjerådgivarna

