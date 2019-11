Var med och skrev historia – nu är Wong en av hemmavändarna i Hällefors nya satsning: ”Borde egentligen finnas i Örebro med alla möjligheter”

Snön har redan i början av november förvandlat de 80 kilometerna mellan Örebro och Hällefors – och då framför allt de sista milen på riksväg 244 – till en vådlig pendlingssträcka. Framför allt om man som Malin Wong väntat in i det längsta med bytet till vinterdäck.

Tur i oturen då att Hällefors/Filipstad bara har en gemensam träning varje vecka. Efter tolv segrar på lika många matcher i division 2 i fjol är laget i år nykomling i den näst högsta svenska hockeyserien för damer, men förutsättningarna på sidan är så långt från proffstillvaron i herrarnas hockeyallsvenska som man kan komma. Just den här söndagseftermiddagen kom 30 personer till Merel arena för att se matchen mot SHK.

Wong, som spelade i SDHL med Brynäs 2014/15, trivs ändå.

– När jag gick till Brynäs flyttade jag till Gävle, jobbade vid sidan om och spelade hockey till 100 procent. Då levde jag för hockeyn, och hann inte med så mycket annat. Nu känner jag att jag kan ha ett liv och dessutom spela hockey, säger hon.

– Nu är det bara på kul – och det är fortfarande kul med hockey. Men det är ännu roligare när man vinner.

Hittills i år har det blivit två segrar på åtta matcher, men de kanske starkaste resultaten är de täta drabbningarna med hårdsatsande Färjestad. I Löfbergs arena ledde Hällefors inför sista perioden, och hade 1–1 med mindre än fyra minuter kvar. Till slut 2–1 till Karlstadslaget, men en fjäder i hatten för Hällefors.

Wong spelade i just Färjestad under sina tre ”sista” år, tills hon bestämde sig för att lägga av mitt i säsongen 2017/18.

– Då hade jag flyttat hem till Örebro igen och pluggade. Det var elva mil dit, enkel väg, och höga krav. Jag var tvungen att komma på alla träningar och prestera, och jag kände att jag inte orkade just då, berättar hon.

Ett och ett halvt år senare ringde Hällefors tränare Roger Liodden och frågade om hon inte skulle göra comeback, nu när hon är färdig sjuksköterska. Det skulle hon.

Det finns en hel del unga talanger i laget, men också ett gäng som liksom Wong vänt hem: Målvakten Lina Eriksson har spelat i SDHL med Leksand och anslöt från Färjestad inför årets säsong, forwardarna Camilla Nilsson och Madelene Sundström har spelat i högstaligan med HV71 och Linnea Åbyhammar blev svensk mästare med Linköping 2014.

Wongs främsta meriter är, vid sidan om 18 poäng på 52 SDHL-matcher, 18 juniorlandskamper som kröntes med junior-VM-brons 2012. Den säsongen spelade hon i Hälleforströjan, vilket alltjämt gör henne till den enda landslagsspelaren i klubbens 58-åriga historia. Året innan, våren 2011, var hon 16 år gammal med i det historiska Hälleforslaget som tog sig till kvalserien till SDHL, eller Riksserien som den hette då. Kvalet spelades över tre dagar uppe i Piteå, och Hällefors förlorade sina matcher med 8–0 respektive 13–0 – men skrev ändå historia genom att ta sig dit.

Då som nu som alltid har Olan Karlsson stått i båset. Han har ägnat över 50 år åt Hällefors IK, och var med och drog igång damsatsning för snart 20 år sedan. Men egentligen skulle han vilja se en större satsning på annat håll i länet.

– Vårt lag har bytt namn från Hällefors/Lindlöven till Hällefors/Örebro till Nora till Hällefors/Filipstad genom åren, men i alla konstellationerna har mitt mål varit att skapa ett starkt division 1-lag – åtminstone – i Örebro län. Men egentligen borde det laget finnas i Örebro, med alla möjligheter till jobb och skolor som finns där, säger han och fortsätter:

– Mitt mål har alltid varit att ge flickor som vill satsa på hockey en grund och en möjlighet. Det började med att jag hade några döttrar som spelade, och sedan har jag fortsatt efter att de slutade. Det allra roligaste är när någon tjej härifrån lyckas och tar sig till landslaget. Men förutsättningarna skulle förstås bli ännu bättre om en satsning kunde göras i Örebro.

Örebro tog SM-brons 2006, med spelare som Sara Grahn, Jenni Asserholt och Fanny Rask i laget. Men numera för laget, som spelar inom Örebro Hockey Ungdoms organisation, en tynande tillvaro i den lägsta divisionen.

– Jag kommer från Örebro från början och bor där, och jag har varit med och tränat lite med laget. Men det är lite för spridd kompetens. Det är många nybörjare med, och det gör att farten blir låg även för de som spelat lite längre. Nej, det känns som att man satsar mer här i Hällefors, säger Wong som kommer att fortsätta pendla i vinter – även om det innebär en hel del pusslande.

– Jag jobbar kvällar och helger och har missat några matcher, men nu har jag fått ett nytt schema som gör att jag kommer kunna vara med på alla matcher. Jag tror vi kommer att växa som lag under säsongen. Vi har många unga spelare som vill mycket. Men vi behöver träna och spela mer tillsammans. Se bara på matchen i dag: Vi har bra anfall, men vi behöver öva mer på uppspelen så att vi tar oss in i anfallszon. Ju mer vi kommer in i tempot och spelet i den här serien, desto bättre kommer vi bli.