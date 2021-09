Var nära återkomst ännu tidigare – nu vill Zamorsky skriva kontrakt med Örebro: ”Det är perfekt”

Det var ett besked som kanske inte slog ner som en bomb under söndagen, men som definitivt kom som en överraskning. Petr Zamorsky tränar med Örebro Hockey de kommande två veckorna vilket sedan kan resultera i ett kontrakt med klubben. Den tjeckiske backen tillhörde Örebro i två och en halv säsong innan han lämnade 2017.

Men faktum är att Zamorsky mycket väl kunnat återvänt tidigare än så.

– Vi tittade lite på honom för två år sedan inför transferfönstret stängde. Vi tittade lite grann men då hade han lite problem med ett knä, en bit i menisken som låg lite löst som de var tvungna att ta bort. Så det blev ingenting då, säger sportchefen Niklas Johansson.

Under sin förra sejour gjorde Zamorsky inledningsvis succé med sitt offensiva spel och utmärkte sig främst i powerplay. Däremot defensivt lämnades en del att önska. I den visserligen ifrågasatta statistiken plus & minus, landade han på –22 under sista säsongen.

Efter det har Zamorsky hållit till hemma i tjeckiska ligan och har även till och från spelat i landslaget och var med i VM-truppen 2019.

– Det jag sett i landslaget och tjeckiska ligan är att han blivit lite mer åt allroundhållet och blivit mycket bättre i egen zon. Det ska bli kul att se vad han kan göra. Nu får han ju visa för tränarna och för mig vad han går för, säger Johansson.

Zamorsky genomförde sitt första träningspass under måndagen. Välbekant miljö men också lite främmande. Från den trupp han lämnade 2017 finns bara Gustav Backström och Joel Mustonen kvar, varav den sistnämnde även han varit i andra klubbar sedan dess.

– Jag mötte Joel för två år sedan när vi mötte Frölunda i CHL-finalen, säger Zamorsky vars Mountfield förlorade den finalen.

Den 29-årige backen bröt med Mountfield under förra säsongen och gick till konkurrenten Kometa Brno. Efter det har han varit kontraktlös.

– Under förra veckan hörde min agent av sig om jag ville komma hit och prova och göra några träningar med laget. Så nu är jag här. Det är perfekt. Det är minnen som kommer tillbaka och jag gillar staden. Det här härligt att vara här igen.

Vad går du in med för förväntningar?

– Jag vet faktiskt inte. Jag ska träna hundra procent varje dag och göra mitt bäste så får vi se vad som händer.

Är målet att skriva kontrakt med klubben?

– Ja, så klart. Det är därför jag är här. Som jag sa så ska jag ge hundra procent varje dag så får vi se sedan.

Är du en bättre spelare nu än senast du var här?

– Jag hoppas det. Jag har spelat många matcher sedan dess och förhoppningsvis är jag en bättre spelare med all erfarenhet.

Och vad gäller biten med försvarsspelet så är han själv inne på att han blivit bättre.

– Jag försöker förbättra mitt spel varje dag. Men jag är definitivt en bättre spelare nu än då.

Hur ser du tillbaka på din förra sejour i klubben?

– Det var härligt. Speciellt de två första säsongerna. I den sista så spelade vi inte som vi hade önskat och det var en tuff säsong. Men jag har ändå bara positiva minnen och är glad att vara tillbaka. Och det är kul att se vilka kliv klubben har tagit, i dag är det ett topplag i den här ligan.

Nu har Zamorsky två veckor att visa upp sig för tränarna. Enbart på träningar och tester, ska tilläggas.

– Inga matcher, utan han ska genomgå våra testprogram och sedan vara med på träningarna. Vi gör avstämningar successivt hela tiden, sedan får vi se, säger Niklas Johansson.

Är han den backtyp som ni har letat efter?

– Vi behöver lite djup och bredd på vår backsida. Han kan tillföra i powerplay om vi får någon skada, plus att han kan spela tvåvägsspel på ett bra sätt och sätta igång spelet bra från egen zon. Det känns spännande.

Fakta

Petr Zamorsky

Född: 3 augusti 1992.

Födelseort: Zlin, Tjeckien.

Längd: 180 cm.

Position: Back.

Skjuter: Högerskytt.

Tidigare klubbar: HC Zlin, PSG Zlin, Espoo Blues, Hartford Wolf Pack, Örebro, Sparta Prag, Mountfield, Kometa Brno.

Aktuell: Kan återvända till Örebro Hockey som han lämnade 2017. Kommer träna med klubben i två veckor.