Vårdcentral antog global dansutmaning: ”Det var sån eufori”

Under ett års tid är det många som har hakat på den senaste danstrenden The Jerusalema dance challenge. Det hela började 2020 när några dansare i Angola försökte hitta ett sätt att fördriva tiden på när landet var i lockdown till följd av coronapandemin. De spelade in en video när de åt mat och dansade. Efter att ha lagt ut klippet på sociala medier, dröjde det inte länge förrän det blev en viral hit och spreds världen över. Sen dess har allt från politiker till advokater, lärare, elever och brandmän tagit sig an dansutmaningen. Och nu har även personalen på Storå vårdcentral gjort det.

– Det har blivit succé. På bara några dagar har vi över 8700 visningar. Vårt mål är 10 000. Jag tror inte att det är några problem, säger Niclas Lindahl.

Örebroaren är filmskapare och driver företaget Lindahl Film. När han fick förfrågan om han kunde tänka sig att hjälpa till ideellt tvekade han inte en sekund trots att Jerusalema dance challenge var helt okänd för honom. Tillsammans med Anton Hellberg från Nora filmade de alla sekvenser på tre timmar.

– Det gick snabbt. Vi rockade loss och det var knappt inga omtagningar alls. Det flöt på bra, säger Niclas.

De följde ett schema som fysioterapeuten Rebecca Åhlgren hade förberett. Hon hade fått dansprojektet i sin hand av sin chef Anna Olsson.

– Jag började planera redan i mitten av mars. Jag inhämtade förslag från kollegorna och prioriterade sen vad vi kunde ta med, säger Rebecca Åhlgren.

Hon är noga med att poängtera att all tid som de har lagt ner på Jerusalema dance challenge har skett utanför arbetstid. Rebecca har kollat på Youtube för att lära sig dansstegen. Hon har sen visat de andra. De har tränat på lunchraster och hemma. De är 16 personer som har medverkat och nu har de satt Storå på världskartan.

– Det var roligt att göra en aktivitet tillsammans. Det har vi inte gjort sen coronapandemin bröt ut. Det här betyder mycket för oss och även för andra. Efter filmningen var jag helt slut men det var sån eufori, säger Rebecca.

De andra håller med.

– Det här har varit jättekul. Alla har varit så peppade och Niclas och Anton har varit så fantastiska, säger Maria Persson som deltog inspelningen.

De ville att deras video skulle sticka ut.

– Och det har vi lyckats med. En ledtråd är skelettet, säger Rebecca.

De har flera humoristiska inslag. Förutom att bjuda på dansglädje har målet med videon varit att visa upp hur vårdcentralen samverkar med kommunen och apoteket. De ville ge folk en inblick i hur de jobbar. De vill även att det ska synas att de trivs på sin arbetsplats och att lagandan är god. Och det märks i den medryckande videofilmen som är 04:53 minuter lång.

– Jag har suttit hemma och klippt ihop det mesta själv, men jag har rådfrågat mamma för att tillgodose deras önskemål, säger filmskaparen Anton.

Hans mamma Hanna Hellberg, medicinsk vårdadministratör på Storå vårdcentral, har inte varit ett dugg orolig för slutresultatet av videofilmen. Nyligen lades den ut på Youtube. Både personalen och filmskaparna har fått mycket positiv respons. De har bland annat fått höra av folk att det är det bästa de har sett när det gäller Jerusalema dance challenge.