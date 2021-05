Vården ringer upp icke vaccinerade i Hällefors och Ljusnarsberg: ”Se det som ett erbjudande”

I vaccinationsplanen ingår uppföljningar förklarar Inger Nordin Olsson och där det framkommer att täckningsgraden varit låg gällande vaccinationer försöker man från regionens sida att fånga upp så många som möjligt.

– Detta sker såväl regionalt som lokalt och just ser vi behovet i Hällefors och Ljusnarsberg. En motsvarande uppföljning skedde även med personer i åldrarna 80 plus. Via vaccinationsregistret ser vi vilka som inte är vaccinerade, säger Inger Nordin Olsson.

Uppföljningen innebär att personer över 65 år som inte tagit något vaccin blir uppringda av Region Örebro.

– Se det som en möjlighet, ett erbjudande. Vi sträcker ut en hand från regionen. Vi gör en riktad insats då vi ser att behovet finns.

Inger Nordin Olsson förklarar att man från regionen förstärker med personal som kommer att åka till Hällefors och Ljusnarsberg för att på plats ge vaccin till de som tackar ja till de erbjudna tiderna.

Vaccinationssamordnaren vill samtidigt betona att man från regionens sida från början varit noga med att bygga upp en central organisation för vaccineringen.

– För att skydda vårdcentralerna och deras resurser i hela länet, eftersom uppdraget med vaccinering är så variabelt och oförutsägbart. Att bygga upp en central organisation har varit ett starkt koncept. För att klara leveranser, bemanning och hållbarhet. I takt med tiden har vi sedan gjort och kommer att göra riktade insatser, i uppföljningsarbetet.

Fler riktade insatser kan bli aktuella.

– Förutom uppföljning av åldersgrupper kan det vara aktuellt att nå ut för att exempelvis komma över vissa språkbarriärer. Insatser sker när vi upptäcker behoven, säger Inger Nordin Olsson

I grunden är hon nöjd med vaccinationstäckningen hittills. I Örebro län har närmare 34,5 procent fått sin första vaccinationsdos.

Nästa steg i planeringen tas nu när regionen inleder fas 3 där personer i åldersgruppen 18–59 år med sjukdom eller har ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. Nordin Olsson meddelar också att fas 4 tidigareläggs och kan starta i mitten av maj. Fas 4 omfattar resten av befolkningen 18 år och äldre.

– De äldsta i varje fas vaccineras först, säger Inger Nordin Olsson.