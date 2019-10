Vårdpersonal fick inget gehör inför besparingarna "Vi blev helt överkörda"

Nio timmars nattpass istället för tio, minskad grundbemanning på särskilt boende och avveckling av korttidsplatser. Besparingarna som beslutats för att få social- och omsorgsnämndens budget i balans väcker stor oro hos personalen.

– Just nu är alla arga, ledsna, besvikna och oroliga. Besluten är tagna men ingen vet hur det kommer bli. Hade kanske varit bättre att de haft en plan innan beslutet togs. Nu ska vi vänta ännu längre, berättar Sandra Selvin, en av dem som jobbar natt inom omsorgerna i kommunen.

– Jag själv är väldigt orolig hur det kommer bli. Av personliga och sjukdomsrelaterade orsaker så kan jag inte jobba dag och kväll. Det va därför jag sökte till natt. Men nu tvingar de mig att jobba dag och kväll iallafall, berättar hon.

Med fler nätter och ingen återhämtning vet hon inte om hon kommer orka.

– Social- och omsorgsnämnden kommer köra slut på sina anställda. Både dag och natt. Men de verkar inte bry sig om oss, säger hon.

Hon påpekar att på det anställningsbevis som personalen skrivit på när de började jobba inom kommunen står att de ska jobba natt, inte kombinerat med dag och kväll. Nu funderar många på att säga upp sig.

– Dagpersonalen på hemtjänsten kommer få jobba fler pass och det kommer bli högre belastning eftersom beslutet togs att ett korttidsboende inte kommer vara kvar. Det politikerna inte verkar förstå är att detta kommer leda till uppsägningar och sjukskrivningar. Om många säger upp sig försvinner mycket kompetent personal. Och det borde kommunen vara rädd om, säger hon.

I stora patrullen kör personalen mellan 20-22 mil varje natt. Om personalen inte hinner återhämta sig mellan arbetspass kan konsekvenserna bli allvarlig, både för personal och brukare, menar hon. Mår inte personalen bra så drabbar det även brukarna.

– För brukarna kommer det också bli till det sämre. Kommunen pratar om bättre kontinuitet om det blir mindre vikarier. Men personalen som blir flyttade till en annan arbetsplats känner inte brukaren. Man vet inte vad den hur eller med vad personen behöver för hjälp, säger hon.

Eftersom en avdelning på ett korttidsboende inte kommer öppnas som planerat, finns ett helt arbetslag som inte vet var de ska vara.

– I nattpatrullen är vi just nu sex personer per natt, två i stora patrullen, två i lilla patrullen, en på avdelningen Gläntan och en på Solhöjden. Med denna ändring kommer bemanningen att minska till fem personal per natt.

Hon ser en risk att det där kommer att sägas upp personal.

– Men för oss slutar det inte här. Vi måste få alla att förstå vad det här kommer innebära och få de att lyssna på sina anställda. När beslutet kom om nio timmars pass var det som om luften tog slut.

Personalen hade hoppats att social- och omsorgsnämnden hade lyssnat under det möte som hölls inför besparingsbesluten.

– Istället fick man en käftsmäll av social- och omsorgsnämnden. Vi blev helt överkörda, våra åsikter spelade ingen som helst roll.