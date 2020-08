Våren brann inne men nu öppnar Örebros konsthallar för publiken igen: ”Det behövs lite nu”

Redan i våras var det meningen att den både lokala och internationella konstnärstrion Six [email protected] project skulle ställa ut ett digitalt konstprojekt hos Konstfrämjandet Bergslagen, men det fick skjutas fram på grund av coronakrisen.

– Det kändes inte schysst mot konstnärerna, att lägga ned all den tid som en utställning kräver och sedan kommer det ingen publik, säger Kerstin Wagner, verksamhetsledare.

Likadant var det i konsthallen intill, där valde Galleri Nord att skjuta fram Lolo Funck Anderssons utställning av skulptur och måleri.

Resten av våren och sommaren var konsthallarna stängda, även om Konstfrämjandet har haft fönsterutställningar den senaste tiden.

– För att visa att vi fortfarande finns.

Nu har vi bättre kunskap om vad det är som har drabbat oss och folk längtar ut, därför öppnar båda konstgallerierna dessa två uppskjutna utställningar i dag, lördag.

På Konstfrämjandet släpper man in ett begränsat antal och hoppas att folk kommer någorlunda utspritt över dagen. De bjuder inte in till vernissage, bara ett stillsamt öppnande av en ny utställning, de kommer heller inte arrangera några konstnärssamtal och om möjligt planerar de att lotsa besökarna in genom den vanliga dörren och sedan ut via en dörr mot bakgården.

– Vi tänker oss att det går att vara någonstans runt tio personer inne i lokalen samtidigt, säger Wagner.

I lokalen intill har Galleri Nord också vidtagit försiktighetsåtgärder men vill fortsatt hålla vernissage.

– Vi kommer följa alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Men vi har vernissage, blir det mycket folk som kommer får man vänta utanför. Jag vet inte exakt hur många vi kan vara här inne men vi kommer hålla det på en rimlig nivå, säger galleristen Joakim Granström och berättar att han planerar vernissage inför varje utställning under hösten.

– Det behövs lite nu. Känner man att man vill se bra konst tycker jag absolut att man ska komma.

Ekonomiskt har den uteblivna försäljningen den senaste tiden slagit hårt mot både konsthallar och konstnärer.

– Det är klart att det är jobbigt, det har varit en tuff vår. Men Galleri Nord står på flera ben eftersom jag också jobbar som arkitekt och konstkonsult, säger Joakim Granström.

– Vi sökte och fick stödpengar från Kulturrådet, jag tror att vi klarar oss ett tag till tack vare det, säger Kerstin Wagner som oroar sig för framtiden:

– I år klarar vi oss, men hur blir det nästa år? Och längre fram när kommun och region känner av biverkningarna av det som sker nu, då blir det tufft.

– Om det här fortsätter tror jag att efterverkningarna kommer förändra tillvaron mer än vi begriper, instämmer konstnären Lars Jonnson, som började studera konst mitt under en ekonomisk kris varpå en vän sa att det var den bästa tiden att vara konstnär eftersom ingen ringer och stör en i arbetet.

– Så är det ju, vi har mer tid i ateljén nu vilket är bra men ekonomiskt är det jobbigt.

Om ”Chewing on the flavor of unprotected ideas”...

Med: Konstnärstrion Six [email protected] project som består av Giovanna Aguirre med rötter i Bolivia och Tyskland nu boende i Örebro, Lars Jonnson, Örebro, och Randy Shull, från USA och Mexico.

På: Konstfrämjandet Bergslagen

Period: 22/8-12/9, öppet tisdag-lördag klockan 12-16.

Vad: Video, digitala kollage, skulptur, foto och målningar

Giovanna Aguirre om utställningen: ”Vår ateljé har varit den virtuella rymden, grundidén var att urforska hur vi tillsammans kunde jobba konstnärligt digitalt. Sen sattes hela världen i lockdown och då började alla jobba digitalt.”

Lars Jonnson om utställningen: ”Inom musiken är det vanligt att man jobbar på projekt många musiker ihop, vi tre har också blivit som ett band. Vi skickar textrader och musik till varandra digitalt och alla hjälps åt med att lägga till och ta bort. Den här utställningen är lite som att vi släpper vårt första album. Randy Shull har ofta under den här arbetsperioden sagt ”ok, i´m leaving my comfort zone”, och det där har blivit den viktigaste biten, att vi alla vågar springa på tunn is.”

Hösten på Konstfrämjandet Bergslagen:

19/9–10/10 Peter Ekström, teckning, 17/10–7//11 Leif Engström, måleri, 14/11–21/11 Kävesta Folkhögskola, elevutställning, 28/11–19/12 Elin Maria Johansson, videoinstallation.

Om utställningen med Lolo Funck Andersson...

På: Galleri Nord

Period: 22/8-9/9, öppettider tisdag-fredag 11-16 och lördag-söndag 12-16

Vad: Måleri och skulptur

Lolo Funck Andersson om utställningen: ”Jag vill inte placera mig i något fack, jag jobbar med allt som är roligt. Sten tycker jag är väldigt roligt, det har jag hållit på med i 30 år. Sten är ett bra material eftersom det håller att stå ute, det är ingen som stjäl det och det åldras vackert – det är vackert över huvud taget. Sedan vi flyttade ut på landet för tio år sedan har jag hittat rätt i mitt naturuttryck, naturen är den stora inspirationskällan.”

Hösten på Galleri Nord: 12/9-25/9 Camilla Pyk och Monica Funck, måleri och skulptur, 3/10-15/10 Niklas & Jessica Fännick samt Åsa Södergren, skulptur, måleri och collage, 17/10-29/10 Jonas Fredén och Ann-Christin Jensmar, måleri, keramik och konstglas, 14/11-27/11 Paul Grähs och Morten Gjul, konstglas och akvarell.