Varför är en tom buss i stan bättre än en på landsbygden?

Promenad efter Hagagatan i Örebro måndag cirka 12.10; två ledbussar under loppet av mindre än fem minuter på väg västerut med två passagerare per buss. Tisdag cirka 10.45 ledbuss på väg österut efter Rudbecksgatan, en passagerare som kliver av vid Behrn Arena. Så här ser det ut i Örebro vardag som helg i stan. Hur försvarar du detta ekonomiskt, Nina Höijer? Istället för att beröva oss brevensbor möjligheten att åka kollektivt till arbete, skola, vårdcentral, affär med mera vardagar, kan du se till att dra in dessa överflödiga turer. Som jag har sagt förut: de som bor i Vivalla, Varberga, Brickebacken med flera bostadsområden och övriga platser i stan har gångavstånd till allt detta! Skämmes Nina Höijer över beslutet att dra in busslinjen mellan Odensbacken och Breven, den som ändå endast har ett fåtal avgångar och endast under vardagar. Sist jag åkte från Odensbacken till Breven var vi fem resenärer. Procentuellt betydligt fler än på ovan nämnda ledbussar.

Tycker du att vi ska gå de drygt 2 milen? Ditt eftermäle i Östernärke kommer inte vara nådigt, men din gärning kommer att vara ihågkommen!

”Länge leve Östernärke”