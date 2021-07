Vargarna kunde inte stoppa formstarka Indianerna

Vargarna och Indianerna möttes på onsdagen. Indianerna hade tre vinster i rad i Allsvenskan i speedway inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 44-46.

Ludvig Lindgren körde in 12 poäng, övriga poäng för bortalaget kördes in av Emil Breum 10, Joel Andersson 9, Jonatan Grahn 9, Gustav Grahn 4 och Ludvig Selvin 2, poängen för Vargarna kördes in av Tim Sörensen 14, Mathias Thörnblom 11, William Björling 6, William Echardt Drejer 5, Oscar Holstensson 4 och Kevin Pedersen 4.

Vargarna har haft en tuff start på serien och har bara två poäng efter fem körda matcher. Indianerna har åtta poäng.

I nästa omgång har Indianerna Smålänningarna borta, onsdag 28 juli 19.00.