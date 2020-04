Vårmarknaden i Grythyttan måste ställas in – corona-krisen slår hårt mot idrottsföreningen

I dagarna höll styrelsen inom Grythyttans IF möte via telefon med anledning av corona-viruset. Ett möte där man i princip konstaterade att vårmarknaden första måndagen i maj, i år 4 maj, ställs in.

– En djup tradition som får sig en törn, men vi måste följa myndigheternas beslut, säger Urban Gustavsson.

I dagarna har regeringen beslutat att folksamlingar över 50 personer är förbjudna. Men Urban Gustavsson påpekar att en av de målgrupper som ska skyddas i den uppkomna situationen är de äldre.

– Som är vår största målgrupp på marknaden. Jag har även haft kontakt med andra marknadsarrangörer och så gott som alla ställer in planer för vår och tidig sommar, säger Urban.

Vår- och höstmarknaderna är de viktigaste inkomstkällorna för Grythyttans IF och helt klart blir detta kännbart.

– Finns inget att välja på, så är det bara. Hur vi ska hantera det har vi inte hunnit titta på än, det får bli en senare fråga. Vi får se hur det går i höst, är ingen garanti att marknaden kan genomföras då heller.

Corona-krisen påverkar även den idrottsliga delen inom Grythyttans IF.

- Vi vet inte än hur det blir med kommande fotbollssäsong, om den kan genomföras. Verksamheten med träningar, som sker utomhus, har hittills kunnat fortsätta. Men situationen kan ändras från den ena dagen till den andra. Vi följer myndigheternas och Fotbollbollförbundets regler och rekommendationer hela tiden.