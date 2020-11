Värmerekordet krossades i Örebro – två grader varmare än 1899

Sedan slutet av 1800-talet samlar SMHI, eller dess föregångare, in temperaturdata från hundratals väderstationer runt om i landet. Den högsta temperatur som noterats i Svealand under en novemberdag var fram till i går 16,0 grader. Så varmt var det i Bie i Sörmland 1899.

I går, den 2 november, var det betydligt varmare – och varmast var det i Örebro.

Mätstationen vid flygplatsen noterade 18,0 grader.

Noteringen är nu kontrollerad och godkänd av SMHI.

Varför var det så varmt?

– Det är rester av den tropiska orkanen Zeta som drar in. Den försvagades, så det är ingen orkan längre, men den drog ut över Atlanten och energin drar nu in över Skandinavien som ett djupt lågtryck. Banan den tagit har sydliga vindar. Det är oftast en varm vindriktning så det är jättevarm luft som drar in över i stort sett hela Sverige, sa meteorologen Maria Augustis till NA på måndagseftermiddagen.

Fotnot. SMHI bildades 1945. Föregångaren Statens Meteorologiska Centralanstalt bildades 1873.