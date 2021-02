Värna Kumlas ursprung

Hållbar utveckling handlar om att förvalta befintliga resurser. Att ta hand om kulturmiljö och kulturhistoriska värden är att ägna sig åt resurshushållning. Det handlar om att se värden i det som redan finns, att se kopplingar mellan detta och möjligheten till identitet och samhörighet. Kulturmiljöer representerar människors ekonomiska och kulturella investeringar genom tiderna och manar därför till särskild aktsamhet.

Kulturmiljön ska inte bara bevaras utan utvecklas, vårdas och göras känd. Kulturmiljön fungerar som källa till trygghet och förankring för invånarna och som en positiv och tilldragande faktor för besökare, befintliga och nya kommuninvånare.

Kumla högar och Kumlaby är platsen som har gett Kumla dess namn

Vad är då Kumla kommuns identitet? Kommunens själ? Kanske blandningen av gammalt, nytt, av släkt, vänner, av de som har lämnat oss, av olika byggnader, fornlämningar och naturmiljöer? Det går ofta att utläsa en trygghet och en stolthet hos Kumlaborna i berättelsen om det kulturella arvet, en nyfikenhet inför det nya och en stark framåtanda, allt med rötterna i Kumlas kulturmiljö.

Kumla högar och Kumlaby är platsen som har gett Kumla dess namn. Ordet ”Kummel” kan vara upphovet till ortsnamnet Kumla. Det innebär att man kan kalla resterna av Kumla högar för Kumlas födelseplats. Tittar man närmare på Kumlas kommunvapen, ser man under de två korslagda skomakarhammarna, Kumla högar, ”treberget”, i silver längst ner på skölden.

Kumla högar är ett gravfält och boplats från vendel- och vikingatiden, år 550–1050 e.Kr. Gravfältet är beläget på den nord-sydgående Karlslundsåsen, just där denna tillfälligt försvinner för att sedan återkomma i Blacksta. Tidigare hämtades grus här, vilket har resulterat i att endast mindre delar av de ursprungliga höjdryggarna finns kvar. Ungefär två tredjedelar av högarna försvann under den långa epoken. Gravfältet har varit föremål för arkeologiska utgrävningar vid tre tillfällen under 1900-talet, bland annat hittades ett dräktspänne i brons, ”Kumlasmycket” som har rekonstruerats.

Området har också biologiska värden. Här växer en rik torrängsflora med bland annat ett vackert bestånd av den fridlysta backsippan.

Låt oss inspireras av Gamla Uppsala med högar!

Hela området Kumlaby med kyrka är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård. Kyrkan var också en medeltida vallfärdsplats i anslutning till Eriksgata. Centerpartiet ser positivt på att Länsstyrelsen har inlemmat Kumla högar i riksintresset för att förtydliga områdets tidsdjup. I stort sett ställer sig Centerpartiet bakom Länsstyrelsens syn på att skydda ett större geografiskt område i översiktsplanen.

Det finns mycket att värna och bevara i Kumla kommun men nu är tiden mogen för att lyfta fram och värna Kumlas ursprung. Centerpartiet förslår därför en arbetsgrupp som tar ett helhetsgrepp kring området och upprättar en plan för återställandet av högarna och dess omgivning. Dessutom behövs en genomlysning av det gamla sockencentrum med betydelsefull kyrkplats, odlingslandskap med imponerande återuppbyggd 1800-talskyrka och radby på åsen med klockargård, skola, prästgård och länsmansbostad med mera. Låt oss inspireras av Gamla Uppsala med högar!

Med kulturmiljön kring Kumla högar och Kumlaby som grund kan vi fortsätta att skapa goda förutsättningar för utveckling och attraktivitet i vår stadsmiljö. Denna typ av kulturmiljövård handlar om respekt för det som varit, men också om möjligheten för kommande generationer att förstå sin nutid och framtid genom att kunna göra kopplingar bakåt i tiden.

Frank Tholfsson

Centerpartiet i Kumla