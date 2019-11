Varning för Örebros regellösa cyklister

Efter 6 månader i stan varnar jag alla som ska till Örebro för:

I Örebro är cykeln en gudabild och därför är 10 Guds bud ersatt med nya bud som lyder:

Cyklister har alltid företräde oavsett situation, cyklister kan cykla var som helst och hur många som helst i bredd. Cyklister har alltid rätt. Cyklister behöver inte bry sig om andra trafikanter eller gående.

Cyklister är undantagna alla regler och förordningar.

Måste ni åka till Örebro åk aldrig in i centrum, parkeringsautomaterna är avstängda för att ni ska åka till Marieberg dit alla vill att ni åker. Skulle ni våga er in i centrum och hitta en fungerande p-automat undvik p-automater med in och utcheckning för det kan bli dyrt för de är ofta trasiga!

PS. Det är viktigt att ni påpekar detta för era bekanta som kommer hit, för de kan inte köra efter lagen som säger:

Cyklister har väjningsplikt mot gångare och bilister på övergångsställen och väjningsplikt mot bilister på cykelpassager, och man cyklar inte i bredd.

Bilister har dock väjningsplikt vid cykelöverfarter som ska ha vägmarkering och vägmärken för just cykelöverfart. DS.

”Åhejåhå”

Örebro