Vass säsongsdebut för Jonas Arntzen – och spexigt firande med klacken: ”Man får försöka bjuda på någonting”

Han gjorde en vass säsongsdebut och fick vinna mot Linköping hemma i Behrn arena. Då spexade Örebro Hockeys Jonas Arntzen för den lilla publik som var på plats, med en kullerbytta och ett eget litet firande framför klacken.

När NA pratar med andremålvakten efter matchen skrattar han mest.

– Haha ja, jag blev ditknuffad av några av de andra spelarna. Så då får väl försöka man bjuda på någonting även om det kanske inte blev så mycket, säger Arntzen.

50 personer från klacken 14-3, som i normala fall är betydligt fler än så på plats i Behrn arena, fick släppas in för att titta på lördagens hemmamatch.

Då förstod Arntzen hur mycket han saknat dom.

– En väldigt rolig match för mig, att få vinna framför den lilla publiken som ändå var här. Det blev en helt annan stämning och inramning än vad man vant sig vid. Man har knappt sett en människa fram tills nu. Dom hördes verkligen bra även om dom inte var så många. Det gör ju också att vi orkar mer, säger målvakten.

Första matchen i år för Jonas Arntzen, som alltså fått stå åt sidan för Jhonas Enrot under de tre inledande omgångarna.

– Det är väldigt skönt med vinst i första matchen, det blev det ju inte förra året. Kul för mig att få vara med på det stimmet laget är inne i. Jag tycker att vi skapar otroligt mycket chanser, speciellt i första perioden. Då fick inte Linköping igenom särskilt mycket.

De blev fyra insläppta mål, men som helhet en mycket bra prestation av Arntzen och flera fina räddningar.

– Det är kul att det blir lite att göra, det tycker man om. Att det blir en del fina räddningar är ju såklart ett plus också, säger Arntzen.

Efter den första perioden ledde Örebro med 1–0, efter att Borna Rendulic ännu en gång visat prov på sitt kanonskott och gjort sitt femte mål för säsongen.

I den andra perioden utökade Ludvig Rensfeldt till 2–0, men några minuter senare satte Linköping kvällens första reducering genom Jonas Holös. Där kändes det en stund som att gästerna var på väg att ta sig in i matchen på allvar, men då kom ett mycket viktigt utökningsmål genom Robin Salo. Dessutom kopplade man greppet ordentligt innan perioden var slut – när även Linus Öberg gjorde sitt femte mål på fyra matcher.

Man kan inte vara missnöjd med tre nya poäng och sex mål framåt.

Rörigast rent målmässigt var det i den tredje perioden. Först reducerade Linköping igen, 4–2 genom Markus Ljungh. Sen klev Mathias Bromé fram, och satte stopp för säsongens måltorka när han gjorde 5–2 efter en snurrfint. Men gästernas Broc Little, som tenderar att vilja blanda sig i målskyttet, gjorde 5–3 kort därpå. Med 26 sekunder kvar av matchen gjorde Patrik Lundh 5–4, och det såg ut att bli en darrig avslutning. Men så kunde Bromé istället lägga in 6–4 i öppen kasse, och stänga butiken.

– När vi leder så är det såklart så att Linköping gärna tar över spelet lite mer, säger Arntzen.

– Dom får en den lägen, och vi gör det bra. I sista perioden är det mycket fram och tillbaka, mål för oss och mål för dom. Det kunde ha slutat lite hur som helst, men allt som allt en stabil insats av oss. Man kan inte vara missnöjd med tre nya poäng och sex mål framåt. Jag tror inte att jag har vunnit speciellt många matcher när jag släppt in fyra mål.

Fyra raka segrar på fyra matcher, och serieledning med en pinne bätte målskillnad än Luleå på andraplatsen. Bara Örebro och Luleå har tagit full pott såhär långt.

– Det gäller att vara ödmjuk i den här situationen, det kan vända fort, säger Arntzen.

– Jag tycker att vi är duktiga på att njuta av segrarna och sen börja om med en ny vecka. Det är där vi måste vara hela tiden om vi ska vara ett bra lag hela säsongen. Man ska komma ihåg också att vi har kanske inte spelat vår bästa hockey, men då är det starkt att ändå reda ut det och vinna matcherna.

Matchfakta

Första perioden: 1–0 (02.40) Borna Rendulic (Robin Salo, Robert Leino).

Andra perioden: 2–0 (22.42) Ludvig Rensfeldt (Gustav Backström, Daniel Muzito-Bagenda), 2–1 (28.29) Jonas Holös (Petteri Nikkilä, Mikael Frycklund), 3–1 (30.20) Robin Salo (Robin Kovacs, Lukas Pilö), 4–1 (33.49) Linus Öberg (Emil Larsson, Mathias Bromé).

Tredje perioden: 4–2 (42.42) Markus Ljungh (Broc Little, Niklas Lundström), 5–2 (43.34) Mathias Bromé (Lukas Pilö), 5–3 (46.34) Broc Little (Patrik Lundh, Hampus Larsson), 5–4 (59.34) Patrik Lundh (Broc Little, Markus Ljungh), 6–4 (59.46) Mathias Bromé (Jonathan Andersson).

Skott: 27–36 (9–8, 10–12, 8–16).

Utvisningar, ÖHK: 5x2. LHC: 7x2.

Publik: 200.

Domare: Sören Persson, Johan Nordlöf.

Örebro Hockey

Målvakter: Jonas Arntzen (Jhonas Enroth)

Backpar: Stefan Warg, Rasmus Rissanen – Lukas Pilö, Robin Salo – Gustav Backström, Jonathan Andersson – Erik Norén.

Kedjor: Borna Rendulic, Rodrigo Abols, Mathias Bromé – Joonas Rask, Robert Leino, Emil Larsson – Daniel Muzito-Bagenda, Ludvig Rensfeldt, Robin Kovacs – Linus Öberg, Christopher Mastomäki, Oliver Eklind – Max Lindholm.

Linköping

Målvakter: Niklas Lundström (Jussi Rynnäs)

Backpar: Jonas Holös, Hampus Larsson – Max Lindroth, Jonas Junland – Petteri Nikkilä, Filip Berglund – William Worge Kreü.

Kedjor: Nikola Pasic, Jaako Rissanen, Andrew Gordon – Niko Ojamäki, Oula Palve, Jarno Kärki – Patrik Lundh, Markus Ljungh, Broc Little – Henrik Törnqvist, Jimmy Andersson, Mikael Frycklund – Arvid Costmar.