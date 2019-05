Här rivs den gamla bron när E 18 ska bli motorväg till Västerås

På måndagen startade rivningen av bron i korsningen med väg 56. Tre maskiner bilade sönder betongen bit för bit.

Det är Skanska som står för arbetet. För rivningen har man i sin tur anlitat Linköpingsföretaget Jansson Entreprenad AB.

– Vi är Sveriges största brorivare, berättar Johan Jansson. Vi river tio broar per år.

Västjädrabron är normalstor, påpekar han. Förra året rev man en mycket större bro i Roslags Näsby:

– Den var mer än tre gånger så stor som den här. I höst ska vi riva två broar i Kungens kurva. Då stänger man av E4:an i nio timmar. Vi kommer att ha åtta maskiner för den stora bron och fyra för gång- och cykelbron.

Vid Västjädra är E18 avstängd under hela arbetet. Runt 17 000 fordon per dygn får istället ta sig förbi via en omledning, enligt Emanuel Molin som är produktionsingenjör på Skanska.

– Det har funkat väldigt bra. Det har varit några olyckor när folk inte är uppmärksamma på skyltarna. Nu har de flesta lärt sig det så trafiken flyter på bra.

Bron rivs eftersom den är halvsekelgammal och kommer att vara för smal med tanke på planerna för E18.

– Det är en 60- tals bro som är uttjänt och i dålig skick, berättar Hans Jyttner på Skanska.

E byggas ut till motorväg mellan Västjädra och Köping.

– Bron kommer att se överdimensionerad ut till en början, säger Emanuel Molin.

Materialet sorteras på plats, enligt Johan Jansson. Han räknar med att det kommer att behövas cirka 50 lastbilstransporter för att få bort allt.

– Vi kör betongen till Vafab i Västerås. Armeringen säljer vi till Stena Recycling i Hallstahammar.