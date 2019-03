Träning med bebisen – så kommer du i gång efter förlossningen: ”Jag vill jobba för att hjälpa kvinnor”

Filtar, leksaker, bilbarnstolar och babysitters placeras ut bredvid yogamattor. Mammorna med sina bebisar gör sig redo för ett kom-igång-pass.

Intresset för att börja träna efter en förlossning har vuxit generellt de senaste åren. Man pratar mer öppet om sina tankar samt om sina kroppsliga besvär och behov. För att förebygga framtida obehag är det nu många som söker sig till mamma/bebis-träning.

– Har man mer uttalade problem kan man först vända sig till sin vårdcentral för att få hjälp, säger Maria Nordvall Vistrand, leg. fysioterapeut och träningsinstruktör.

– Man kan börja med bäckenbottenaktivering och successivt utökade promenader relativt snart inpå förlossningen, så länge man inte fått specifika restriktioner om att vänta. Utökad träning kan vara bra att vänta med till dess att man varit på återkontroll hos sin barnmorska.

Fokus på mamma/bebis-träningen ligger till att börja med att stärka upp bäckenbotten och de djupa bålmusklerna för att successivt stegra träningen och koppla in övriga bålmuskler samt ofta svag muskulatur i säte, ben och skuldror.

Varför är det så viktigt att komma igång med träningen efter en förlossning?

- Det är för att förebygga framtida besvär med exempelvis inkontinens och smärta i ländrygg och för att vi ska kunna jobba med vår kropp på ett bra och funktionellt sätt i vardagen. Det utgör även en viktig grund för att senare kunna gå vidare till annan träning.

– Bäckenbottenmuskulaturen och bålmusklerna har blivit uttänjda och försvagade under nio månaders graviditet och i samband med förlossningen sker en stor påfrestning på bäckenbotten.

Andra viktiga muskler som behöver stärkas upp är de kring skuldra, nacke och axlar, för att undvika överbelastningsskador.

– Man går omkring och kånkar på bebis, ammar eller flaskmatar, då är det viktigt att man har styrkan så man inte drar på sig smärta och ökade muskulära spänningar.

Det är inte bara fysiska förändringar som sker med kroppen efter en förlossning utan både hormonell och känslomässig instabilitet kan förekomma. När man sover dåligt på nätterna och är trött kan träningen ge ny energi.

– Samtidigt kan det vara skönt att komma iväg en stund, ha med sig bebis och träffa andra i liknande situationer. Genom att aktivera kroppen får man frisättning av våra måbra-hormoner.

Maria har själv fött två barn, hösten 2015 och i januari 2018. Hon satsar nu på att nischa sig inom kvinnohälsa som fysioterapeut.

– Jag vill jobba för att hjälpa kvinnor utifrån de specifika behov och förutsättningar som vi kvinnor har och hamnar i under livets olika skeenden. Under tiden såväl före, som under och efter graviditet och i klimakteriet.

Vad händer om man inte tränar?

– Bäckenbottenträning finns det starkast stöd för i forskningen, den kan hjälpa till att förebygga och behandla urininkontinens vilket många kvinnor drabbas av. Den kan komma smygandes under graviditeten då man har ökad tyngd och belastning mot bäckenbotten, man kan till exempel få svårt att hålla tätt när man nyser. Efter förlossningen, oavsett om man fått en bristning eller inte så har bäckenbotten dragits ut.

Vad menar du med bristning?

– Det finns olika grader, grad 1 till grad 4. Grad 1, som är den lindrigaste graden, innebär ytliga bristningar i slidans och underlivets hud. Den svåraste bristningen, grad 4, betyder att ändtarmsmusklerna och väggarna i ändtarmskanalen är skadade.

Musklerna i bäckenbotten sträcker ut sig upp emot 360 procent i samband med en vaginal förlossning. Att kroppen då påverkas är en självklarhet, lika självklart är det dock inte för alla att börja träna - men nog så viktig.

– Vi behöver se om oss själva lite mer, ta sig tid. Det kan få en att må bättre, inte bara fysiskt utan även psykiskt, säger Maria Nordvall Vistrand.

Fyra övningar att hålla i gång: