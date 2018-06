Skogsbränderna i Västmanland: Här är informationen du behöver

■ ■ TIPSA! Är du på plats och vet mer? Kontakta redaktionen här.

Det omfattande släckningsarbetet av bränderna i Västmanland startade med en brand i ett skogsområde i Gnällbäcken i Rörbo på måndagen. På måndagskvällen beräknades brandområdet vara över fem kvadratkilometer stort. På tisdagen hade området minskats något och branden var omringad.

Under tisdagen kämpade räddningstjänst med starka vindar i Västmanland och den extrema brandrisken på grund av den torra marken. På tisdagseftermiddagen kom larm om en ny brand i Broddbo norr om Sala. Den branden var på onsdagen fortfarande inte inringad. Snart kom också larm om mindre bränder i Björnmossen och Helgonmossen som kunde ringas in på tisdagen, även om de inte klassas som under kontroll.

Flera avstängda vägar och evakueringar

Branden i Rörbo spred sig på måndagen i sydöstlig riktning och 25 hushåll i byarna Vånkarbo, Månsbo och Rörbo evakuerades på kvällen. Flera små vägar i området stängdes av för trafik. Polisen meddelade också på måndagen att ytterligare vägar hade stängts av i området. Det gäller:

► Länsväg 685, västlig gräns strax väster om Klämstoropet.

► Korsningen länsväg 681/länsväg 686, östlig gräns vid Älvkullen.

► Länsväg 681, nordlig gräns utanför Skillberg.

Avspärrningar och evakueringar gällde fortsatt på onsdagen.

Även kring Broddbo-branden spärrades vägar av, bland annat riksväg 70.

Avråder allmänhet från att vistas i brandområdena – farligt och kan störa insatsen

Polisen uppmanar människor att tänka på sin egen säkerhet och inte ge sig ut i brandområdena, även om platserna inte är avspärrade eller evakuerade.

På sin hemsida skriver Länsstyrelsen att ”polisen uppmanar folk att hellre lämna området än att vara kvar”.

– Skulle det uppstå en situation där det är fara för liv och hälsa ska man hellre lämna i stället för att invänta polisen, säger Daniel Wikdahl, presstalesperson vid polisen.

Polisen har också fått dirigera trafiken i samband med släckningsinsatserna då allmänt parkerat precis intill avspärrningarna.

– Då och då uppstår det problem med parkerade fordon som gör det svårt för räddningstjänstens stora fordon att ta sig fram. Vi vill ju att de ska kunna passera utan att stanna. Så vårt önskemål är att inte parkera vid avspärrningarna och helst att man håller sig därifrån överhuvudtaget, säger Daniel Wikdahl.

Polisen i stabsläge – uppsamlingsplats för evakuerade

Polisen har inledde i början av veckan en särskild händelse med anledning av den stora branden i Rörbo. Särskilda händelser går utöver polisens dagliga verksamhet och är så allvarliga eller omfattande att polisen måste fördela om sina resurser enligt särskilda rutiner. Vid en särskild händelse går polisen upp i stab vilket innebär att särskilda resurser och personer avsätts för att arbeta enbart med den särskilda händelsen.

På sin hemsida berättar polisen på måndagen att skolan i Västerfärnebo fungerar som uppsamlingsplats för de evakuerade, där de kan få tak över huvudet. Där kommer polis, personal från Sala kommun samt kommunens frivilliga resursgrupp, FRG, att finnas.

Viktigt att frivilliginsatser samordnas – anmälningsblankett på kommunens hemsida

Flera helikoptrar används i släckningsarbetet både för att vattenbomba branden och för att övervaka. I övrigt har en flygförbudzon upprättades över brandområdena på onsdagen av polisen. Den kommer enligt polisen gälla fram till den 10 juni kockan 22.

I släckningsarbetet deltar ett stort antal styrkor från räddningstjänst från olika delar av Sverige, Försvarsmakt, hemvärn och allmänhet som bor intill brandområdena.

– Organiserad hjälp tar vi tacksamt emot. Det är när människor själva börjar ge sig ut mot området som det kan stjälpa snarare än hjälpa när vi kanske måste undsätta dem, säger Robin Haglund, brandingenjör på Storstockolms räddningscentral.

På onsdagen meddelar räddningstjänst att det inte finns behov av mer hjälp från allmänhet utan att resurserna räcker till.

Vill man som privatperson ändå bidra är det viktigt att hjälpen samordnas.

– Känner man att man kan hjälpa till hör man av sig till kommunen, och vi samordnar insatserna. Man ska inte själv klampa ut i brandområdet, säger Salas kommunalråd Anders Wigelsbo (C).

För att meddela kommunen vad man kan bistå med ska man fylla i ett formulär på kommunens hemsida.

Är du orolig för branden eller är rädd att röken påverkar din hälsa?

På 1177 finns nu frågor och svar med anledning av skogsbranden i Västmanland.

Du ska inte tveka att söka vård om du har andningssvårigheter, bröstsmärtor, svår hosta, påtaglig trötthet eller orkeslöshet.

Mittmedias första rapportering från Rörbo och skogsbränderna i Västmanland: