Vattentornet sanerat med klor: ”Förhoppningsvis blir det klart med proverna på fredag”

Som NA berättat gick Lekebergs kommun under tisdagen ut med ett viktigt meddelande till allmänheten i Fjugesta, Gropen och Kvistbro om att koka dricksvattnet. Detta på grund av att bakterier upptäckts vid en ordinarie provtagning i vattenreservoaren i vattentornet.

- Det handlar om 35 koliforma bakterier per 100 milliliter prov. Är det över 10 så betraktas vattnet som otjänligt. Jämför det med gränsen för en privat brunn där värdet för otjänligt är över 500. Så kommunerna har tuffa krav på sig, förklarar Fredrik Kilstam, driftchef för vattenverket i Örebro.

Efter att allt vatten tömts ut från reservoaren började man spola med klorerat vatten. Därefter spolades reservoaren ren med färskvatten. Personal från Örebro, som sköter driften av vattnet, gjorde sedan en inspektion.

- Det ser otroligt bra ut. Några småsprickor bara i betongen. Hade det handlat om ett dött djur som fågel eller gnagare som tagit sig in då hade provtagningen också gett utslag på e-kolibakterier. Men det har vi inte fått.

Redan under onsdag eftermiddag fylldes vattenreservoaren med 300 kubikmeter färskvatten. Ett första prov togs också. Nästa prov tas under torsdag morgon och det tredje och sista provet tas under torsdag kväll. Sedan ska det gå ett visst antal timmar innan det är analyserat och godkänt.

- Får vi tre godkända prov på raken så kan vi släppa på kravet att man ska koka vattnet. Förhoppningsvis blir det klart med proverna under fredag förmiddag, säger Fredrik Kilstam.

Mats Turesson som är teknisk chef i Lekebergs kommun berättar att man varit snabb att gå ut med en kokningsrekommendation i alla informationskanaler som gått att komma åt.

- Och vi placerade ut vattentankar vid Lindens och Oxelgårdens omsorgsboenden i Fjugesta under tisdagen. Under onsdagen kommer det ut vattentankar med kallt dricksvatten vid Centralköket, Tulpanens skolkök, kommunhuset/torget och OKQ8 .

Är det farligt att dricka vattnet?

- Det går inte att säga att det inte är farligt. Än så länge är det ingen som vi känner som hört av sig med symtom, eller problem och vi har inte fått information från Capio vårdcentral att någon har kontaktat dem heller, vad jag känner till.

- Även om det kanske inte är så farligt för huvuddelen av oss så ska man vara försiktig. Det kan vara extra problematiskt för människor som är känsliga eller har en sjukdom.

