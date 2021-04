Växtkraft i Folkets Trädgård i Ställdalen: ”Klart vi måste fortsätta”

Elin Hector är glad att kunna berätta om en framtid i Folkets trädgård, en plats i Ställdalens centrum som ska utgöra en mötespunkt. Osäkerheten fanns tidigare i år, om tillräckligt stort engagemang finns i byn för en fortsättning.

– Trädgården är redan en mötesplats, klart vi måste fortsätta, säger Elin Hector

Hon är tillsammans med Kicki Hendal initiativtagare till Folkets Trädgård som startade 2020. Tidigt i processen blev Ställdalens Byalag en del i projektet.

Ett upplåtelseavtal är tecknat med Ljusnarsbergs kommun som äger marken och det löper ut i juni 2021.

– Nu kan vi förlänga avtalet, säger Elin.

Corona-pandemin har satt sina gränser för aktiviteter i trädgården, men en hel del genomfördes ändå under fjolåret. Odlingarna i trädgården är en central del i projektet och tanken är att utveckla den här delen ytterligare. En studiecirkel för nybörjare har dragit igång med tiotalet deltagare, i samarbete med Folkuniversitetet och under ledning av Per Klingberg och Tomas Andersson från Ljusnarsbergs Trädgårdsförening.

– Vi har redan grunden för odlingar i trädgården genom fjolårets arbete. Nu fortsätter vi och det känns bra att fler är engagerade, säger Arno Wilting aktiv i Folkets Trädgård.

Människor ska kunna följa odlingarna, från frö till skörd.

Tanken är att deltagarna i odlingscirkeln ska ansvara för trädgården under säsongen.

– En win-win-situation för alla. Vi lär oss hur man bäst jobbar i en trädgård, vi hjälps åt och har stöd av varandra. Samtidigt som trädgården är en plats öppen för alla. Det blir en smart kombination, säger Arno.

En levande trädgård där det också ska ske en hel del annat, olika former av aktiviteter. Förväntan ligger i luften.

– Människor ska kunna följa odlingarna, från frö till skörd. En skördefest hölls i fjol och något liknande planeras även i år. Men vi ska fundera på olika kulturinslag och andra arrangemang också, titta på vad som var lyckat i fjol. Ett program ska sammanställas, säger Elin.

