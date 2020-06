Vd:n och facket efter storvarslet på Meritor: ”Vi hoppas att det landar i något som vi kan leva med”

Under april månad och sedan den 20 mars var personalen korttidspermitterad men i slutet av april mjukstartade produktionen igen. Återstarten har resulterat i goda volymer i dagsläget, men det finns tecken på marknaden att ta hänsyn till.

– Prognoserna från våra kunder visar på minskande volymer och bedömningarna sträcker sig in i nästa år. Varslen ligger i paritet med uppskattade volymnedgångar som är ungefär 35 procent jämfört med tidigare, säger Kent Blom, vd och platschef.

Lindesbergsfabriken tillverkar fram- och bakaxlar till tunga fordon. i huvudsak lastbilar och bussar. Största kunden är Volvo lastvagnar. I dagsläget har företaget 825 medarbetare anställda i Lindesberg.

– Det här var både överraskande och samtidigt lite väntat. Informationen behöver sjunka in. Jag tycker inte jag har märkt så mycket på stämningen under dagen. Värst är det för de som jobbat en kort tid. Jag har varit här länge, sa en anställd som lämnade fabriken efter sitt dagskift.

Företagsledningen informerade personalen vid tre stormöten under onsdagen inledningsvis av varje skift.

En annan anställd säger sig ha anat att det skulle komma varsel, men att det kanske skulle dröja till höstkanten.

– Vi befinner oss i en jobbig situation, men vi har trots allt en bra dialog mellan oss och företagsledningen. Nu hoppas vi att det landar i något som vi kan leva med. Att det blir så bra som det kan bli, säger Åke Utther, If Metalls klubbordförande på Meritor.

Nästa steg är att inleda lokala förhandlingar med varslet som utgångspunkt. Så småningom ska det landa i en numerär hur många personer som sägs upp.

– Dessa förhandlingar inleds inom kort. Troligtvis nästa vecka, säger Kent Blom.

If Metall i Örebro län har 48 klubbar. Meritor HVS AB i Lindesberg är inte det största företaget men där finns länets största If Metallklubb med 719 medlemmar. Epiroc Rock Drills AB i Örebro är ett större företag men har 589 If Metall-medlemmar. Ett par förklaringar till detta är skillnader i andelen anslutna samt fördelningen mellan kollektivanställda och tjänstemän.