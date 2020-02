Veckans hetaste rubriker: Åtal för Hjärstamordet►Efter cancerbeskedet – stort stöd för Näkyvä►Walvet går i graven ►Handgranat i bostadsområde ►Polisbefäl på fri fot

Här får du veckans allra bästa nyheter från na.se.

Nyheter

► Åklagarens teori: Så planerade 45-åringen mordet på Lena Wesström

Efter nästan två år väckte åklagaren under fredagen åtal mot den misstänkte 45-åringen. Åklagaren menar att mannen planerat mordet i förväg – bland annat genom att larma polisen om hotfulla män i Hjärsta dagarna innan mordet. Flera händelser knyts också samman i misstankarna mot 45-åringen – de ska bevisa att allt var förberett.

► Polisbefälet släppt på fri fot – står inför rätta misstänkt för våldtäkt

Under fredagen beslutade tingsrätten - under pågående rättegång - att släppa det polisbefäl som misstänks för våldtäkt på fri fot.

► Stor rökpelare syns över Örebro►Fullt utvecklad villabrand ►Pojke tog sig i säkerhet

Under fredagen syntes en stor rökpelare över Örebro efter att en villa i Lundby fattat eld. När räddningstjänsten kom till platsen var villan övertänd och ett intensivt arbete inleddes för att förhindra spridning till intilliggande hus.

► JUST NU: Avspärrningar i Örebro – larm om misstänkt handgranat

Vid lunchtid på tisdagen spärrade polisen av en gård i Oxhagen efter att en misstänkt handgranat hittats. Polisens bombgrupp kallades till stan – för andra gången inom loppet av en vecka.

Sport

► Mardrömsbeskedet: Örebros stjärna drabbad av testikelcancer: "Våra tankar och vårt stöd går till Kristian och hans familj"

Under onsdagen meddelade Örebro Hockey att stjärnbacken Kristian Näkyvä drabbats av testikelcancer. Näkyvä opererades under torsdagen och är borta från spel resten av säsongen. Både laget och supportrarna har visat ett massivt stöd för Näkyvä under veckan som gått.

Nöje

► BILDSPECIAL: Björnes – puben som engagerar hela familjen: ”Jag vill inte dö nyfiken”

Björnes i centrala Örebro drivs av familjen Bergqvist. "Vi hade ett familjeråd hemma där Björn lade fram idén. Jag ska erkänna att jag inte alls var intresserad i ett första skede", säger Pia Bergqvist. Nu har de hållit i gång i nästan ett år.

► Restaurang Walvet går i graven – här är nya inriktningen: ”Kommer bli mer lyxigt”

Walvet har stått stängt sedan årsskiftet – nu meddelar lokalens ägare, Abbe Kurt, att den görs om med ett asiatiskt koncept istället.

Innan serverade vi mat från det svenska köket, nu ska vi göra om det och köra på ett asiatiskt koncept.

TV

►FAKTA: Hjärstamordet – fallet på 90 sekunder ►45-åringen ►Polisens bakslag ►Nya fynden ►Vändningen