Veckans hetaste rubriker: ►Här kör bilisten mot trafiken på E18 ►Johan behövde ambulans – brottades ned av polis ►Klart: Han är Örebro hockeys nya GM

Nyheter

► Här kör föraren bilen mot trafiken på E18 – krockade med lastbil och mitträcke: Förd till USÖ

En personbilsförare körde under fredagskvällen, av okänd anledning, mot trafiken på E18 och kolliderade med en lastbil. Innan olyckan inträffade tvingades flera bilister att väja för den aktuella bilen.

Föraren fördes med ambulans till USÖ med lindriga skador.

► Johan behövde ambulans – brottades ner av polisen i rykande het asfalt: ”Jag bara skrek”

När 35-årige Johan (som egentligen heter något annat) fick ett epilepsianfall ryckte både polis och ambulans ut. Insatsen slutade med tumult och Johan brottades ned i rykande het asfalt med svåra skador som följd.

”Jag låg på golvet och krampade. Min sambo blev livrädd och ringde 112”, berättar Johan för NA.

► Nu säljs klassiska kyrkan i centrala Örebro – prislappen: 12 miljoner kronor: "Inga problem"

När Trefaldighetskyrkan lades ut på annons i veckan hörde fastighetsbolag, församlingar och privatpersoner av sig till mäklaren för att visa intresse. Byggnaden består av åtta lägenheter, samlingssal och en stor kyrksal.

Sport

► Han blir Örebro Hockeys nya GM: "Oerhört inspirerande – kan spegla mig i det jag gjorde i Brynäs"

Stefan Bengtzén är mannen som byggde BIK Karlskoga. Och han drog Brynäs till fyra slutspel, en SM-final, innan han från en dag till en annan fick sparken. I vcckan det klart att han blir ny general manager i Örebro Hockey.

Nöje

► BILDEXTRA: Folkfest när zombierna invaderade Örebro

Under lördagseftermiddagen samlades hundratals på Järntorget för att delta i "Run for your lives", som i år även anordnade ett barnlopp. NA var på plats för att föreviga kvällen.

TV

► Så ska sjukvården spara – kan gå en halv miljard back i år: "Invånare kommer märka"