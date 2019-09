Veckans väder: Då gör iskylan entré: ”Risken är att det går ner på minussidan”

Den som planerar för en mysig promenad under måndagskvällen kan få tänka om. För det förväntas komma en hel del regn under kvällen som innan natten avtar. Efter det fortsätter det vara uppehåll under tisdagen fram till vi kliver in till veckans tredje dag.

– På onsdag kommer det in ett regnområde ifrån norr som kommer beröra hela länet, och det kommer vara så under hela dagen, säger Stina Karlsson, meteorolog vid Foreca.

Under torsdag väntas det vara mulet innan den riktigt bitande kylan gör entré under den kommande natten.

– Risken är att det går ner på minussidan under natten. Sen under dagen kommer det vara mulet, med chans till sol i de södra delarna av länet.

Nattkylan hänger i under hela helgen, samtidigt som det på dagarna kommer vara klart med en temperatur runt fem grader.

Även om väderförhållandena väntas variera en hel del, finns det en positiv konstant som genomsyrar hela veckan.

– Ni ser ut att klara er från de kraftigare vindarna.