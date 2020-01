Veckans väder: Då kan temperaturerna nå värmerekord igen: ”Det skulle kunna bli upp mot 10 grader”

Molnigheten ökar redan från måndagskvällen och under måndagskvällen kan det både bli en frostig kväll och natt.

Det är redan ganska utbrett med frost, säger Lars Rydqvist meteorolog på StormGeo.

Under tisdagen väntas vinden att tillta. Det kommer alltså att bli ganska blåsigt med tidvis frisk sydlig vind. Sedan får vi in en blandning av lite regn och möjligen lite blötsnö i norr.

- När regnet kommer in på tisdagsmorgonen, kan det ge upphov till ishalka. Det här gäller egentligen större delen av länet. Men på tisdagskvällen spricker det upp, säger Lars Rydqvist.

På onsdagen kommer det fortsätta vara ostadigt och det kommer in ett nytt regnområde. Det kommer att vara fortsatt blåsigt, och det skulle kunna bli blötsnö i norra delarna av länet. Men det väntas också bli varmare.

– Det skulle kunna bli upp mot 10 grader. Det är rejält milt. I Mälarområdet skulle man kunna få det så varmt. Och det kan bli ett nytt januarirekord, det är inte omöjligt. Förra onsdagen var det januarirekord i Örebro, och nu är vi i ett liknade läge även den här onsdagen, säger Lars Rydqvist.

Under torsdagen lugnar det ner sig. Det blir en mellandag med lite mer januarisol och inte fullt lika blåsigt. Det är kommer fortfarande vara milt väder, med runt sex plusgrader.

På fredagen kommer det fortsatt vara milt, men molnigheten kommer att öka och det skulle finns möjlighet till lite regn på fredagskvällen.

Helgen väntas inledas med att regn kan hänga kvar.

– Vi får lite mer varierad molnighet under lördagen. Och under söndagen är det kallare luft som kommer in. Det kan bli någon enstaka plusgrad, men det finns ändå goda solchanser och det ser ut att bli en fin dag, säger Lars Rydqvist.