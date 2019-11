Veckans väder: Regn och rusk drar in över länet: ”Det blir ingen vinterstämning”

Stormgeos meteorolog Lasse Rydqvist berättar att det under måndagskvällen eventuellt kan dra in ett regnområde över länet. Det väntas stanna kvar över natten och även under tidig morgon där invånarna troligen kommer vakna upp till regn och rusk.

– Under förmiddagen ska det leta sig vidare norrut så det kan bli ett tillfälligt uppehåll omkring lunch som det ser ut nu. Men under kvällen ser det ut att börja regna igen, samtidigt som temperaturen väntas vara fortsatt mild.

Under onsdagen väntas det vara uppehåll och lite stabilare väder överlag i hela länet.

– Det kommer vara mycket moln som det brukar vara i november. Under torsdagen ser det ut att komma in ett regnområde söderifrån och det väntas ligga kvar lite splittrade regnmoln även på fredagen. Det blir ingen vinterstämning utan det blir mer höstlikt.

En väderbild som kommer hålla i sig under lördagen innan det spricker upp på veckans sista dag. Dock med en något kyligare temperatur.