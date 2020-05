VECKANS VÄDER: Väntas bli sol och varmare temperaturer

Under måndagen kommer det vara mestadels mulet, det kan bli lite regn och mot kvällen blir det ett uppehåll. Natten till tisdag kommer vädret att klarna upp.

– Det blir en solig dag på tisdag, framför allt under förmiddagen. Men det kan bli lite stackmoln under dagen, säger Per Holmberg, meteorolog på Stormgeo, och fortsätter:

– Det är lite varmare luft som kommer in och temperaturen kommer att vara runt 13 grader.

På onsdag ser dagen ut att börja väldigt solig och fin, men eftermiddagen kan det bli mer molnigt. Det kommer att vara runt samma temperatur som på tisdagen, runt 11-12 grader.

Under torsdagen kan det bli mer soligt med lite slöjmoln. Temperaturen väntas då bli runt 11-12 grader.

– På fredag kommer det bli uppehåll, och det är varme luft som kommer in. Temperaturen kan bli runt 14-15 grader. I nuläget ser det ut att vara moln på förmiddagen, men sedan kommer det att klarna upp.

Mot helgen väntas det bli ett ostadigare och kallare väder.