VECKANS VÄDER: Vintern kryper allt närmare – risk för snöfall i länet: ”På torsdagen kommer det tillbaka”

Framåt måndagskvällen förväntas temperaturen krypa ner mot nollgradigt samtidigt som ett molntäcke drar in västerifrån. Under tisdagen kommer detta mynna ut i regn över större delarna av länet.

– Det kommer fortsätta vara kallt under tisdagen (tre-fyra grader) och i norra delarna av Örebro län kan det till och med bli snöblandat regn, säger Stormgeos meteorolog Lasse Rydqvist.

Ruskvädret väntas hålla i sig i ett knappt dygn innan det drar över. Meteorologen slänger dock in en liten brasklapp om att en del av regnmolnen kan hänga kvar under onsdagen.

– På torsdagen kommer det komma tillbaka en del moln och skurar, men temperaturen kan stiga upp till nio grader.

För den som arbetar måndag till fredag och går på helgledigt kan du till en början se fram emot sol och höstvärme. Enligt den nuvarande prognosen ska temperaturen öka ytterligare en aning. Däremot finns risk för regn i länets södra delar.

Men som Povel Ramel hade sagt – "Underbart är kort".

– När vi kommer in till helgen ser det ut som att ett nytt regnväder kommer in på lördagen. Sen kommer det vara skurar även på söndag som en påföljd av regnområdet som kom in under lördagen. Däremot kommer temperaturen ligga på runt tio grader.